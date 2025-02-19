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Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak

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Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, Napoli'nin 2019 yılında Roma'dan transfer ettiği Kostas Manolas ve 2020'de Lille'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen transferleri mercek altına alındı. İtalyan ekibinin başkanı Aurelio De Laurentiis hakkında bu transferlerin mali tablolara işlenişi sırasında hayali sermaye kazancı elde ettiği gerekçesiyle yargılanma talep edildi.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in bazı futbolcu transferleri üzerinden kulüp hesaplarında mali usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle yargılanması talep edildi. Usülsüzlük tespit edilen transferler arasında sezon başında Galatasaray'a kiralanan Victor Osimhen de bulunuyor.

'SAĞ KOLU'YLA MALİ USULSÜZLÜK YAPMIŞLAR

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'nin başkanı De Laurentiis ile kulüpteki "sağ kolu" olarak nitelendirilen Andrea Chiavelli'nin kulübün 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait bilançosunda mali usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yargılanmasını istedi.

OSİMHEN TRANSFERİ MERCEK ALTINDA

Mali usulsüzlük iddialarının merkezinde iki futbolcu transferinin öne çıktığı belirtildi. Bu transferlerin 2019 yılında Roma'dan alınan Yunan savunma oyuncusu Kostas Manolas ile 2020'de Fransa'nın Lille kulübünden alınan Nijeryalı forvet Victor Osimhen olduğu ifade edildi. Savcıların talebinde, söz konusu transferlerin mali tablolara işlenişi sırasında hayali sermaye kazancı olmuş olabileceği iddiaları yer aldı.

Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak

LAURENTİİS'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

De Laurentiis'in avukatı Fabio Fulgeri, savcıların talebini eleştirerek buna şaşırdığını ve herhangi bir usulsüzlük yapılmadığını savundu. Aurelio De Laurentiis ile kısa bir görüşme yaptığını da belirten Fulgeri, "Her zamanki gibi son derece sakin. Biz, herhangi bir suç veya usulsüzlük yapmadığımızın bilinciyle bu süreci büyük bir huzurla yürütüyoruz. Konuyla ilgili güçlü uzman görüşleriyle desteklendik. Şimdi kararı, ön duruşma hakimi verecek." dedi.

Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Osimhen transferinde usulsüzlük var
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMurat Ergin:

Başka bahane bulamadınızmı gs yı şampiyonluktan etmek için her yolu deniyorsunuz başaramayacaksınız osimhen fb nin bütün futbolcularına hepsine bedeldir fb yi sahadan silecek.

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Haber YorumlarıSenol Kus:

İnşallah sıra gs'de savcılar göreve

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Haber YorumlarıMGk:

Napoli malum Fenerin topçularını anlamsız şekilde pahalıya alan takım ucu Koç'a dayanır

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Haber YorumlarıVeysi Ataş:

E Avrupa'da adalet var hak var hukuk var mahkeme var....bizim ülkemizde muz Cumhuriyeti misali ne araştıran var ne soruşturan...

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Haber YorumlarıÇerkez Timsal:

kuşlar her sarı kırmızı gördüğünde neden ötüyor. şikeciler hırsızlar neden utanmadan GALATASARAY hakkında atıp tutuyor? çünkü burası Türkiye.bu ülkede adamdan çok 20 yıldır toplar piyasada

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Haber YorumlarıHüso Fıso:

Hemen Kayyum atayın

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