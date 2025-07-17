Napoli Başkanı De Laurentiis'ten Victor Osimhen'e Dair Çarpıcı Açıklamalar
İtalya'nın Napoli kentindeki Giffoni Film Festivali'nde Napoli Kulübü Başkanı Aurelio de Laurentiis, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan forvet Victor Osimhen hakkında önemli ifadelerde bulundu. Osimhen'in yüksek bonservis bedeli, transferin önündeki en büyük engel olarak dikkat çekiyor. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu ise Osimhen'in takımda kalmayı istediğini belirtti.
"Osimhen, onu isteyen ve gerekli sözleşme koşullarını yerine getirme kapasitesine sahip olan kulübe gidecektir. Hayatta objektif olmak gerekir; sadece subjektif değerlendirmelerle hareket edilemez, çünkü anlaşmalar iki taraf arasında yapılır."
Bu açıklama, kamp kadrosuna da alınmayan Osimhen'in ayrılığının kesin ve açık olduğu ve artık somut teklifleri değerlendirmeye hazırlandığı şeklinde yorumlandı. Napoli yönetiminin daha önce Osimhen için 75 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği biliniyor.
De Laurentiis'in bu sözleri ise söz konusu rakamın şartlara bağlı olarak revize edilebileceği ya da pazarlığa açık hale gelebileceği ihtimalini de gündeme taşıdı. Galatasaray'ın oyuncuyla anlaştığı ve transferde gözlerin şimdi Galatasaray'a ve Avrupa'nın dev kulüplerine çevrildiği belirtildi. Önümüzdeki günlerde gelişmelerin hız kazanması ve Osimhen'in yeni takımının belirlenmesi bekleniyor.
KAVUKÇU: OSIMHEN BİZİ ÇOK İSTİYOR
Öte yandan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Kalamış'ta düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında Osimhen ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kavukçu, "Osimhen bizi çok istiyor, toplamda bizim teklif ettiğimizin 80-90 milyon € fazlası teklif edildi, bizi istiyor. İnşallah hep beraber başaracağız" dedi.