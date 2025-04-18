Namet Ateş, Altınordu'nun Başına Geçti

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'u garantilemeye çok yakın olan Altınordu'da hafta içinde yaşanan değişimle Ersan Parlatan'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Namet Ateş, kırmızı-lacivertli kulübün her zaman kendisinde yerinin farklı olduğunu söyledi. Namet Ateş, " Altınordu'nun yeri bende önemlidir. Geçmişte farklı pozisyonlarda görevde bulunduk. Altınordu'muza oyuncu yetiştirmek için 4 yıl çalıştık. Hem oyuncu gelişimi hem de milli takıma giden oyuncularımız oldu. Şu anda kadromuzdaki genç oyuncularımız bizim dönemimizden geldi. Ne zaman bir ihtiyaç olsa Altınordu'ya yardım etmeye hazırdık. Şimdi bize A takım teknik direktörlük görevi teklif edildi. Yine Altınordu'muzda çalışmış arkadaşlarımızla beraber bundan sonra A takımımızın başarısı için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Ülkemizde sık teknik adam değişiklikleri yaşandığını ifade eden Ateş, "Ligin bitimine 3 hafta kala takımın başına geldik. Bir maçımızı oynamayacağımız için 2 tane resmi maç oynayacağız. İskenderunspor ve Sarıyer ile deplasmanda maçlarımız var. Play-Off'un içinde bir takıma geldik. Oynanacak iki maçın sonucu sıralamamız açısından da önemli. Yine az da olsa Play-Off'un dışında kalma ihtimali var. Bu iki maçtan alacağımız sonuçlarla bu ihtimali de devre dışı bırakmak istiyoruz. Oynayacağımız iki maçla Play-Off maçlarına iyi bir hazırlık süreci olacak. Play-Off'lardan önce takımızın son durumunu göreceğiz. Takımımıza neler katabileceğimize yönelik maçlar oynayacağız. Lig bitiminde sıralamada bir değişiklik olmazsa Play-Off ilk maçını dışarda oynama durumu var. Bu iki maçın dışarda oynayacak olması avantaj gibi" dedi.

ALTINORDU BÜYÜK ORGANİZASYONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Altınordu, bünyesinde yer alan Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ni gerek yurt dışından gerekse yurt içinden kamp yapmak isteyen, özel turnuva organizasyonları yapmak için dünya futbolunun önde gelen kulüplerinin hizmetine sunuyor. Geçtiğimiz günlerde UEFA B Lisans Kaleci Antrenör Eğitimi de İzmir ekibinin Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapılmıştı. Yine şubat ayı içinde Rusya'nın en ünlü kulübü Zenit St Petersburg'un U17, U16 ve U15 takımları yaklaşık 100 kişilik kafileyle 2 hafta boyunca hazırlıklarını Altınordu'nun misafiri olarak gerçekleştirmişti.

Almanya'dan Stuttgart, İsviçre'den Grasshoppers ve Katar'dan Aspire Academy gibi pek çok kulübün genç takımları büyük kafileler halinde gelmişlerdi. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi, 23 Nisan'da başlayacak ve 5 hafta devam edecek TFF Akademi Ligleri Finalleri'ne de ev sahipliği yapacak. Akademi düzeyinde bir çok takımı ağırlayan Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi önümüzdeki dönemlerde yurt dışından profesyonel takımları sezon başı, devre arası kamplar için de ağırlayacak. Yine genç takımların her türlü organizasyonlarını sürdürmeye devam edecek. Yine İzmir'deki profesyonel takımlarla maç yapmak için İzmir'e gelen kulüpleri de gelecek yıl Metin Oktay Yerleşkesi'nde maçtan önce kamp yapma imkanı sağlayacak.

HESAP KAPATACAK

2'nci Lig Beyaz Grup'ta art arda 3 maçını kaybettikten sonra Ersan Parlatan'la yollarını ayırıp teknik direktörlük görevine Namet Ateş'i getiren Altınordu, pazar günü İskenderunspor deplasmanında kazanarak hem Play-Off'u garantilemeyi hem de ilk yarıda evinde boyun eğdiği rakibinden rövanşı almayı hedefliyor. Sezonun 15'inci haftasında evinde İskenderunspor'a 2-1 yenilerek ilk iç saha mağlubiyetini kırmızı-lacivertliler, bu kez kazanıp yeni bir sayfa açmak istiyor.

Zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılması halinde ilk 6'daki yerini sağlama alacak olan İzmir temsilcisi, İskenderun ekibinin iç sahadaki 13 maçlık yenilmezliğini sona erdirmek için mücadele verecek. Grupta 55 puanla 5'inci sırada yer alan Altınordu, 49 puanı bulunan bir basamak altındaki rakibi karşısında 3 maçlık gol orucunu da bozmaya çalışacak. İskenderun ekibinin İzmir'de Altay'a 1-0 yenildiği maçı tribünden izleyen Altınordu Teknik Direktörü Namet Ateş, göreve 3 puanla başlamanın planlarını yapıyor.

KORKMAZ'DAN VEDA

Altınordu'da 8 yıl görev yaptıktan sonra hafta içinde görevinden ayrılan Sportif Direktör Murat Korkmaz veda mesajı yayınladı. Evi gibi gördüğü kırmızı-lacivertli kulüpte 8.5 yıl boyunca farklı görevler aldığını söyleyen Korkmaz, destekleri için Başkan Seyit Mehmet Özkan ve birlikte çalıştığı tüm teknik heyet, futbolcu ile personele teşekkür etti. Korkmaz, Altınordu'nun üst lig hedefine mutlaka ulaşacağını söyledi.