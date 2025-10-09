Haberler

Nahit Şahin, Avrupa Kriket Federasyonu Yönetimine Seçildi

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, Avrupa Kriket Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçildi. Bu gelişme, Türkiye'nin uluslararası kriket temsil gücünü artırırken spor diplomasisi açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamada, "Federasyon başkanımız Nahit Şahin, Avrupa Kriket Federasyonu (ECA) Yönetim Kuruluna seçildi. Bu önemli gelişme, ülkemizin kriket branşında uluslararası düzeydeki temsil gücünü artırırken Türkiye'nin spor diplomasisi açısından da büyük bir adım olarak değerlendirilmektedir. Federasyonumuzun yürüttüğü çalışmaların Avrupa düzeyinde karşılık bulmasından dolayı başkanımız Nahit Şahin'i tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
