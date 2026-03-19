N'Golo Kante, Fransa Milli Takımı'na davet edildi

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu N'Golo Kante, Fransa Milli Takımı'nın 26 Mart'ta Brezilya ve 29 Mart'ta Kolombiya ile yapacağı hazırlık maçları için kadroya alındı.

Futbolda milli maçlar için liglere verilecek. Fransa da bu süreçte 2 hazırlık maçı yapacak. Fransızlar, 26 Mart'ta Brezilya, 29 Mart'ta ise Kolombiya ile karşı karşıya gelecek. Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, bu maçlar için kadroyu belirledi.

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu N'Golo Kante de kadroda yer aldı.

Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler:

Lucas Chevalier (PSG), Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Rennes)

Defans:

Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al Hilal), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Münih)

Orta saha:

Eduardo Camavinga (Real Madrid), N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG)

Forvet:

Maghnes Akliouche (Monaco), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele, Desire Doue (PSG), Hugo Ekitike (Liverpool), Randal Kolo Muani (Tottenham), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih), Marcus Thuram (Inter) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
