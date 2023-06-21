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N'Golo Kante, Al Ittihad'da! 4 yıl için alacağı para dudak uçuklattı

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Al Ittihad, Chelsea'den N'Golo Kante'yi renklerine bağladı. Suudi Arabistan ekibi ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Fransız yıldız, 100 milyon euro kazanacak. Al Ittihad, geçtiğimiz günlerde de Real Madrid ile yollarını ayıran Benzema'yı kadrosuna kattı.

Dünyaca ünlü futbolcular, Suudi Arabistan'ın yolunu tutmaya devam ediyor. Son olarak Al Ittihad, Chelsea'den N'Golo Kante'yi renklerine bağladı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Suudi Arabistan ekibi, Fransız yıldızla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Al Ittıhad, Kante'ye 4 yıl için toplam 100 milyon euro ödeyecek.

BENZEMA İLE AYNI FORMAYI GİYECEK

Leicester City'deki performansıyla tanınan N'golo Kante, 2016 yılında Chelsea'ye transfer olmuştu. Fransız yıldız artık vatandaşı Karim Benzema gibi Al Ittihad'ın başarısı için ter dökecek.

N'Golo Kante, Al Ittihad'da! 4 yıl için alacağı para dudak uçuklattı

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Suudi Arabistan Chelsea Spor Haberler

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