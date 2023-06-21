N'Golo Kante, Al Ittihad'da! 4 yıl için alacağı para dudak uçuklattı

Al Ittihad, Chelsea'den N'Golo Kante'yi renklerine bağladı. Suudi Arabistan ekibi ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Fransız yıldız, 100 milyon euro kazanacak. Al Ittihad, geçtiğimiz günlerde de Real Madrid ile yollarını ayıran Benzema'yı kadrosuna kattı.