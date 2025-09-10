MXGP Türkiye: 180 Ülkede 3,5 Milyar İzleyiciye Ulaşarak Uluslararası Tanıtıma Katkı Sağladı

Dünya Motokros Şampiyonası'nın MXGP Türkiye etabı, TÜRKSAT'ın uydu yayınları katkılarıyla 180 ülkede, potansiyel 3,5 milyara yakın izleyiciyle buluşarak ülkemizin uluslararası tanıtımına büyük katkı sağladı.

Spor turizmi açısından önemli kazanımlar elde edilen organizasyon, Afyonkarahisar'ı bir kez daha dünya ekranlarına taşıdı. İki gün boyunca süren şampiyona, dünyanın önde gelen uluslararası spor kanallarında canlı yayınlandı. Türkiye'de ise organizasyon, birçok kanalın ekranlarından milyonlarca izleyiciyle buluştu.

MXGP Türkiye, daha önceki yıllarda da ülkemize önemli tanıtım değerleri kazandırdı. 2018 yılında 144 milyon 540 bin Euro, 2019'da 198 milyon 263 bin Euro ve 2021'de 300 milyon Euro uluslararası tanıtım değeri sağlayan organizasyon, 2025 yılında da Türkiye'nin spor turizmi ve marka değerine büyük katkı sundu. Yarışlarla birlikte Türkiye'nin tanıtım videoları da dünyanın en büyük yayın platformlarında canlı yayınlandı; gazete, dergi, internet medyası ve sosyal medyada binlerce içerik paylaşıldı.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen yarışlar, motor sporları tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşattı. Türkiye'nin spor organizasyonlarının küresel ölçekte tanıtılmasına öncülük eden TÜRKSAT, bu yıl da MXGP Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında milyonlarca haneye ulaşmasını sağladı. Organizasyon, hem ülkemizin motor sporları dakika başarısını hem de spor turizmi deki yükselişini gözler önüne serdi. - AFYONKARAHİSAR