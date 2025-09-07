Haberler

MXGP Akademi, Genç Yetenekleri Motokros Dünyasına Hazırlıyor

Afyonkarahisar'da kurulan MXGP Akademi, genç sporculara yönelik sunduğu eğitim programları ile Türkiye'yi motokros sporcusu yetiştiren önemli merkezlerden biri haline geldi. Akademi, güvenlik protokolleri ve yarış kuralları üzerine eğitimler vererek, genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlıyor.

AFYONKARAHİSAR'da kurulan MXGP Akademi, genç yetenekleri uluslararası motokros sahnesine hazırlamaya devam ediyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu ile Uluslararası Motosiklet Federasyonu iş birliğinde hayata geçirilen akademi, kısa sürede Türkiye'yi motokros sporcusu yetiştiren merkezlerden biri haline geldi.

6-7 Eylül tarihlerinde düzenlenen MXGP Türkiye – Dünya Motokros Şampiyonası öncesinde gerçekleştirilen MXGP Akademi Semineri, genç sporcular ve aileleri için kapsamlı bir eğitim programı sundu.

Program kapsamında sürücüler ve ebeveynlere güvenlik protokolleri ile temel yarış kuralları aktarıldı. Aileler ayrıca özel bir atölyede etkili iletişim stratejileri üzerine eğitim alarak genç yarışçılara verdikleri desteği nasıl artırabileceklerini öğrendi.

Seminerde uygulamalı oturumlar oldu. Genç sürücüler, uzmanların gözetiminde hem yeni bilgilerini pratiğe dökme hem de sürüş becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
