MW Phokaia 2. Uluslararası Yelken Şenliği Foça'da Başladı

MW Phokaia 2'nci Uluslararası Yelken Şenliği, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız adalarından sporcuların da katılımıyla Foça'da başladı. Bu yıl uluslararası nitelik kazanan, 55 yelkenli ile 400 yelkencinin katıldığı etkinlikte Ege'nin iki yakası arasında barış mesajları verildi. İlki geçen yıl düzenlenen MW Phokaia Yelken Şenliği, Yunanistan'dan yelkencilerin katılımıyla bu yıl uluslararası nitelik kazandı. Şenlik, dün sabah Urla, Çeşme, Foça, Yenifoça, Çandarlı ve Yunanistan'ın Midilli Adası limanlarından teknelerin çıkarak öğle saatlerinde İzmir Karaburun önlerinde toplanmasıyla başladı.

Burada buluşan tekneler şenlik komodorunun sevk ve idaresinde birlikte Foça'ya yelken bastı. Birbiri ardında sıralanarak ve renkli görüntüler oluşturarak 3 saat süren keyifli bir seyir yapan yelkenliler Foça'nın rüzgarı ve denizin etkisiyle oluşmuş doğal limanı Orak Adası önlerinde ve Foça Limanı içinde demirlediler. Sabah saatlerindeki sert rüzgar nedeniyle personel ve tekne donanımları uygun olmayan bazı tekneler denize açılamadı. Ancak 55 teknede 400 yelkenci denizden, 200 dolayında katılımcı sahilden olmak üzere şenlik etkinlikleri 600'ü aşkın kişiyle gerçekleştirildi.

Akşam gerçekleştirilen plaket töreni ve etkinlik programına İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Kültür ve Turizm İzmir İl Müdürü Sadık Doğruer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Selçuk Karakülçe, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Sakız Adası Turizmciler Birliği eski Başkanı Dimitris Kytrilakis, Midilli Açık Deniz Yelken Kulübü Başkanı Marianna Douka, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, il ve ilçe protokolünden isimler, turizmciler, katılımcı yelken kulüplerinin başkanları, yelkenciler ile yabancı ve Türk konuklar katıldı.