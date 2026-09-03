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MÜYORBİR'den Fenerbahçe'ye Telif Ziyareti

MÜYORBİR'den Fenerbahçe'ye Telif Ziyareti
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Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), stadyum ve spor alanlarında müzik kullanımının lisanslanması için Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Görüşmede, spor tesislerindeki müzik yayınlarının hak sahiplerinin korunması açısından önemi ve iş birliği imkanları ele alındı.

MÜZİK Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), stadyumlarda ve spor alanlarında müzik kullanımına yönelik lisanslama süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Görüşmede; stadyumlar, spor salonları, spor mağazaları ve müzik kullanılan diğer umuma açık alanlarda müzik eserleri ile icraların yasal kullanımına ilişkin lisanslama süreçleri ele alındı.

MÜYORBİR Yönetim Kurulu'nun Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaretinde, stadyum ve spor tesislerinde müzik kullanımının lisanslanması için iş birliği imkanları değerlendirildi. MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen, Yönetim Kurulu Üyeleri Ender Balkır ve Nejat Yavaşoğulları ile Genel Sekreter Murat Yıldız'ın katıldığı görüşmede, spor kulüplerinin çok geniş kitlelere ulaşan yapısına dikkat çekilerek, spor tesislerinde gerçekleştirilen müzik yayınlarının hak sahipleri açısından taşıdığı önem ele alındı.

Karşılaşma öncesi ve sonrasında yapılan müzik yayınlarından spor salonları ve kulüp mağazalarındaki kullanımlara kadar farklı alanlarda müziğin spor deneyiminin ayrılmaz bir parçası haline geldiğine dikkat çekilen görüşmede, bu kullanımların ilgili mevzuat çerçevesinde lisanslanmasının müzik yorumcularının haklarının korunması açısından önem taşıdığı belirtildi.

MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen, müziğin kullanıldığı her alanda sanatçıların ve yorumcuların emeğinin korunması gerektiğine dikkati çekerek, spor kulüpleriyle kurulacak iş birliklerinin telif bilincinin yaygınlaştırılması açısından önemli bir adım olacağını ifade etti.

Şeşen, spor ve müziğin toplumun geniş kesimlerini buluşturan iki güçlü alan olduğunu belirterek, "Müziğin olduğu her yerde müzik yorumcularının hakkı da var. Amacımız, müziğin kullanıldığı tüm umuma açık alanlarda lisanslama bilincini güçlendirmek ve hak sahiplerinin emeğinin karşılığını almasını sağlayan sürdürülebilir bir sistemin gelişmesine katkı sunmak" dedi.

Görüşmede, MÜYORBİR ile spor kulüpleri arasında lisanslama süreçleri ve telif bilincinin geliştirilmesine yönelik yürütülebilecek iş birlikleri konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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