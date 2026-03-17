Mütevazılığında bu kadarı! N'Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli futbolcu N'golo Kante maç sonunda açıklamalarda bulundu.

''BU TAKIM İÇİN HER ŞEYİ YAPMAK İSTİYORUM''

Attığı gol hakkında yorumu sorulan Kante, golü hakkında konuşmadan mücadeleyi değerlendirerek, "Ben aslında ilk geldiğim andan beri iyi karşılandım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yeni bir lige, yeni bir ülkeye geldim. Bugünkü sonuçtan mutluyum. Buraya geldiğim ilk andan beri kendimi iyi hissediyorum. Bu takım için her şeyi yapmak istiyorum. Takım olarak başarıyı hak ediyoruz." dedi.

''LİGİ DAHA İYİ TANIYORUM''

Süper Lig ve Suudi Lig'i arasında farklar hakkında konuşan Kante, "Muhakkak farklılıklar var Suudi Arabistan ile. Oyun ritmi, hava farklı. Şu ana kadar bu ligi daha iyi tanıyorum. Umarım sezon sonunda ligi kazanırız." ifadelerini kullandı.

''İTİCİ GÜÇ OLUYOR''

Kante ayrıca, "Çok fazla kaliteli oyuncu var kadroda. Hocamız, en iyimizi vermemiz için itici güç oluyor. Kalitesi yüksek bir takımız. Umarım birlikte güzel şeyler başarırız." sözlerini sarf etti.