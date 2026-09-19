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Mustafa Yılmaz, Chuncheon'daki dünya şampiyonasında bronz madalya kazandı

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Güney Kore'nin Chuncheon kentindeki 2026 Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Mustafa Yılmaz bronz madalya kazandı. 65 yaş altı erkekler bireysel kategorisinde dünya üçüncüsü olan Yılmaz, Türkiye'yi temsil eden 36 sporcu arasında yer alıyor.

Güney Kore'de düzenlenen 2026 Dünya Tekvando Poomsae Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Mustafa Yılmaz, bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Chuncheon kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Mustafa Yılmaz, 65 yaş altı erkekler bireysel kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Şampiyonada Türkiye'yi 30 farklı disiplinde toplam 36 sporcu temsil ediyor.

83 ülkeden 1417 sporcunun katıldığı organizasyon 20 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA
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