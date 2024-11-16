Mustafa Sarıgül, Mike Tyson'a veryansın etti: Yazıklar olsun

Dünyanın merakla beklediği Paul ile Tyson'ın karşılaştığı müsabaka, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirildi. Eski ağır sıklet şampiyonu Tyson, ilk iki raunt atak gözüken taraf oldu. Sonraki rauntlarda rakibine büyük üstünlük kuran Paul, 8 raunt sonunda rakibini puanla mağlup etmeyi başardı.

TYSON'A "YAZIKLAR OLSUN" DEDİ

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Tyson'ın Paul karşısında maça çıkmasını eleştirmesi gündem oldu. Sarıgül, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda karşılaşmayla ilgili şunları söyledi:

"Evet Mike Tyson. Dünya çapında, 60 yaşında bir boksörümüz. Kendisinden 30 yaş küçük bir boksörle sabaha karşı bir maç yaptı. 30 yaşındaki o boksör, utanmadan 60 yaşındaki adamcağıza vurdu. Ne için biliyor musunuz? Para için. Mike Tyson para için değer mi bunlara? Yazıklar olsun."