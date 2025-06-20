Mustafa Sarıgül Dursun Özbek'e seslendi: Bizimle dostluk maçı yapın

Mustafa Sarıgül Dursun Özbek'e seslendi: Bizimle dostluk maçı yapın
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Mustafa Sarıgül Dursun Özbek'e seslendi: Bizimle dostluk maçı yapın
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e bir dostluk maçı teklif etti. Bu çağrıya cevap veren Dursun Özbek, "İlk fırsatta Galatasaray futbol takımını Erzincan'a getireceğim. Dostluk maçı yaparız. Şimdi arkadaşlarıma talimat vereceğim." dedi.

Erzincan'da Nurten Mumcu Kitap Kafe'nin, Ali Fahri Akkaya Kitap Kafe'nin ve Galip Çevik Kitap Kafe'nin açılışını yapmak üzere Erzincan'a gelen Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek'in CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile diyaloğu gündem oldu.

''BİZİMLE DOSTLUK MAÇI YAPIN''

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Dursun Özbek ile seyahat ettiği sırada Dursun Özbek'e "Galatasaray ile Erzincanspor ile dostluk maçı yapsın." çağrısında bulundu.

DURSUN ÖZBEK'TEN OLUMLU YANIT

Mustafa Sarıgül'ün bu çağrısına cevap veren Dursun Özbek, "İlk fırsatta Galatasaray futbol takımını Erzincan'a getireceğim. Dostluk maçı yaparız. Şimdi arkadaşlarıma talimat vereceğim." sözlerini sarf etti.

TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Mustafa Sarıgül, başta Erzincanspor taraftarları olmak üzere Erzincan'da yaşayan Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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