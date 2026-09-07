Mustafa Gürsel: 'Takım olma olgusunu daha oturtamadık'

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, takım olma olgusunu henüz oturtamadıklarını dile getirdi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Kayserispor'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Hiç beklemedikleri ve istemedikleri bir sonuç aldıklarını aktaran Gürsel, "Baktığımızda futbol adına, futbolun doğrularını yapmadığın zaman... Bu sadece maçta değil, maçtan, sezon başından beri baktığımızda oluşan bir süreç. Hep yolda düzelmeye çalışıyoruz. Gelen oyuncularımız lig başladıktan sonra geldi. Çünkü futbolda yetenek önemli ama takım olmak çok önemli. Biz takımdaşlık, takım olma olgusunu daha oturtamadık. Bazen böyle ters dönemler de olur. Her şey üst üste geliyor, ters gidiyor. Pozisyona giriyorsun, sadece bu maç özelinde değil, pozisyonları değerlendiremiyoruz, çok net pozisyonları kaçırıyoruz. Dönüşünde verdiğimiz pozisyonda gol yiyoruz. Yani her şey üst üste geliyor. Bunlar hayatta var, futbolda da var. Vazgeçersen kaybetmiş olursun. Biz hiçbir şey kaybetmiş değiliz ama dediğim gibi bu süreçten de çıkmamız lazım. İyi oyuncularımız var ama dediğim gibi bir takım olamadık. Bu süreci en hasarsız ve zararsız şekilde atlatmamız lazım. Ters giden bir süreç. Bizim de hoşlanmadığımız bir süreç ama hayatta var. Bu takımın, bu camianın buradan çıkacak gücü de var. Daha önce de böyle sezon başı yaşadı bu takım bunları. Bu süreç bizim hoşlandığımız, sevdiğimiz bir süreç değil. Biz de bundan mutlu değiliz. Çok mutsuz olduğumuz, istemediğimiz, bizi rahatsız eden bir süreç. Ama dediğim gibi el birliğiyle bunun üstesinden de gelecek, buradan kalkabilecek bir takımız. Buradan kalkmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bizim adımıza her şeyin ters gittiği, istemediğimiz bir sonuç. Bizim için kötü bir gündü. Rakibimizi de tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı