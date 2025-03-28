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Mustafa Gürsel: 'Önümüzde 7 Maç Var'

Mustafa Gürsel: 'Önümüzde 7 Maç Var'
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Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Boluspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından, önlerindeki 7 maça en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirtti.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, berabere kaldıkları Boluspor maçının ardından, "Bu maç artık geride kaldı. Önümüzde 7 maç var. Hepsine en iyi şekilde hazırlanıp istediğimiz sonuçları alıp hedefimize ulaşacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bandırmaspor, Çorum'da konuk olduğu Boluspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maç yerinin Çorum olarak seçilmesinin kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Ligde kalan 7 maça en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade eden Gürsel, "Bayram öncesi 10 saatte geldik, 10 saatte geri döneceğiz. Türkiye'de herhalde başka saha kalmadı maçı oynatacak. Çorum deplasmanına geldik, Çorum için her zaman geliriz, ayrı bir konu. Ama başka bir maç için buraya gelmek bize çok tuhaf ve saçma geldi. O kadar stat ve il varken, 'Bandırmaspor'a nasıl zorluk çıkartırız?' diye bir yer tayin edilmiş. Bugün üzerimizde sanki yolun verdiği yorgunluk var gibiydi. Bir türlü maç enerjimizi bulamadık. Pozisyon da vermedik. İlk yarının sonunda kilitlenen bir maç oldu. İlk yarının sonunda yandan getirdiğimiz topla golü bulabilirdik. Onun dışında pozisyona da giremedik. Maçın hakkı beraberlikti. Boluspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Biz de önümüzdeki hafta kendi sahamızda oynayacağımız Kocaeli maçına kendi hedeflerimize gitme adına en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu maç artık geride kaldı. Önümüzde 7 maç var. Hepsine en iyi şekilde hazırlanıp istediğimiz sonuçları alıp hedefimize ulaşacağız" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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