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Mustafa Gürsel: "Önemli Olan İstikrarlı Oynayarak Puanlar Toplayabilmek"

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Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Esenler Erokspor ile oynanan maçın ardından istikrarlı oyunla puan toplamaya odaklandıklarını vurguladı. 1-1 berabere kalan takımının performansından memnun olduğunu belirtti.

- Mustafa Gürsel : "Önemli olan istikrarlı oynayarak puanlar toplayabilmek"

İSTANBUL - Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Esenler Erokspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Önemli olan istikrarlı oynayarak puanlar toplayabilmek" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Tahmin ettiğimiz gibi çekişmeli bir müsabaka oldu. Erokspor, geçen hafta aldığı galibiyetle moralli bir şekilde çıktı. İlk yarıda pozisyonlar bulduk, golü de bulduk. Farkı açma şansımız da vardı. Sonrasında rakibimiz risk almaya başladı. Böyle maçlarda rakip risk alıyorken farkı açmak gerekiyor. Araya girmeden önce son maçtı. Zor da bir maçtı. Buradan mağlup da ayrılabilirdik. Oyunun büyük bölümünde üstün oynadığımız için puan alamasaydık üzülürdük. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Nereye gidersek gidelim bizi yalnız bırakmıyorlar. Sonuç ne olursa olsun çalışmayı bırakmayacağız. Lig arasına 1 puanla giriyoruz" diye konuştu.

Hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Gürsel, "İyi bir takımız. Alınan sonuçlar sürpriz değil. Oyuncularımla birlikte süreci değerlendirebilirsek bu seviyeleri kalıcı hale getirebiliriz. Lig çok uzun. Önümüzde daha çok yol var. Önemli olan istikrarlı oynayarak puanlar toplayabilmek. Bundan sonraki süreçte de oyunumuzu oynamaya bakacağız. Lig sonunda neler olacak hep birlikte göreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Mustafa Gürsel:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS KILIÇ - Spor
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