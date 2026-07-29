Mustafa Gürsel: 'Gereken dersleri çıkartıp, önümüze bakacağız'

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, geçen sezon kaybettikleri şampiyonluğun geride kaldığını belirterek, yeni sezonda tüm odaklarının Süper Lig'e yükselmek olduğunu söyledi. Transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Gürsel, takım oyununu ön planda tutacaklarını vurguladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Esenler Erokspor'da Teknik Direktör Mustafa Gürsel, kamp çalışmaları ve yeni sezon hedefleri hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Geçen sezon yaşanan şampiyonluk mücadelesini geride bıraktıklarını belirten Gürsel, "Bilindiği gibi ikili averajla şampiyonluk kaybedildi. Ondan sonra play-off finalinde de kaybedildi ama artık geçen sene geçmişte kaldı. Bunu takım olarak üzerimizden attık. Yeni bir sayfa, yeni bir sezon. Artık gereken dersleri çıkartıp, önümüze bakacağız. Geçen sene gerçekleştiremediğimiz bu hedefi bu sene başarmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız" dedi.

"Eksik bölgelerimize takviye yapacağız"

Transfer çalışmalarının planlanan şekilde sürdüğünü ifade eden deneyimli teknik adam, kadroyu güçlendirmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Gürsel, "Geçen sene sözleşmesi biten oyuncular ile yola devam etmedik. Bunların yerine takviyeler yaptık. Kendimizce iyi takviyeler yapmaya çalışıyoruz ama mevkisel olarak planlarımıza her mevkiye iki oyuncu düşündük. Eksiklerimiz var. Bunları en kısa sürede tamamlamak istiyoruz ama hemen olmuyor. Her takım gibi biz de kampın ilk gününde tüm oyuncularımızla birlikte çalışmak isterdik. Ama şartlar neyse biz onu en iyi şekilde adapte edip, en iyi hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha yapacağımız, düşündüğümüz transferler var. Eksik olan bölgelerimize takviye yapacağız. Bu süreci en kısa zamanda atlatacağız. Lig uzun, 38 haftalık bir maraton. Ağustos ayında bu eksikliklerin üstesinden gelip, sayısal olarak da düşündüğümüz transferleri yaparsak bundan sonraki süreçte tam kadro olarak istediğimiz hedef için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Takım oyunu her şeyden önemli"

Takımdaki uyumun memnuniyet verici olduğunu belirten Mustafa Gürsel, tecrübeli ve genç oyuncuların doğru şekilde harmanlandığını söyleyerek, "Tecrübeli, iyi oyuncularla çalışmak tabii ki güzel. Genç oyuncuların da tecrübeli isimlerden kazanacağı çok şey var. Şu anda her şey gayet güzel gidiyor. Takımda güzel bir harmanlama var. Bu çalışma ortamını, bu birlikteliği sahaya yansıtmak istiyoruz. Şu anda her şey güzel görünüyor. İnşallah ilk haftadan itibaren bunun karşılığını puan olarak alırız. Baktığımızda bireysel oyuncular önemli ama genel anlamda bunları iyi harmanlayıp takım oyunu daha önemli. Takım oyunu ön plana çıktığında sistemi, disiplini, organizasyonu ve futbol kültürüyle doğru bir yapı oluştuğunda bazı eksikler de kapanabiliyor ama hedefe gitmek istiyorsak hem bireysel anlamda hem de takım oyunu anlamında iyi bir harman yakalamamız ve birlikte hareket etmemiz lazım" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı