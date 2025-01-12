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Mustafa Dalcı: "Bu oyunun hakkı puan ya da puanlar olması gerekiyordu"

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Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Gaziantep FK ile oynanan maçı değerlendirdi. Takımının iyi oynadığına rağmen mağlup olmalarından dolayı üzgün olduğunu belirten Dalcı, oyunun hakkı olan puanları alamadıklarını vurguladı.

- Mustafa Dalcı : "Bu oyunun hakkı puan ya da puanlar olması gerekiyordu"

GAZİANTEP - Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, deplasmanda 1-0 mağlup bitirdikleri Gaziantep FK maçının ardından, "Bu oyunun hakkı puan ya da puanlar olması gerekiyordu" dedi.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Karşılaşmayı 1-0 kaybeden Adana Demirspor 5 puanda kalırken, Gaziantep FK ise puanını 25'e yükseltti. Karşılaşmanın ardından konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, iyi oynamalarına rağmen maçı mağlup bitirdikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Üzgünüz. Bugün oynadığımız oyuna mı üzülelim yoksa oynadığımız oyunun hakkını alamamamıza mı üzülelim bilemedik. Oyuncalarımın emeği için çok üzgünüz. Haftalardır etkili bir oyunumuz var. Her hafta üstüne koyarak gidiyoruz. Her hafta oyun olarak daha iyi oluyoruz. Bu oyunun hakkı puan ya da puanlar olması gerekiyordu. Bazen kalite, son vuruşlar sonucu belirliyor. Kaliteli ayaklarımız ve son vuruşlarımız olsaydı sonuç farklı olurdu. Oyun sadece güzel bir oyun olarak kalıyor. Oyun olarak çok mutluyuz ama bunun sonucunda kazanamamak üzüyor. Oyuncularım adına da çok üzgünüm, çok emek verdiler" ifadelerini kullandı.

Mustafa Dalcı:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - Spor
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