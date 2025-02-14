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Mustafa Alper Avcı: 'Galip gelebilirdik'

Mustafa Alper Avcı: 'Galip gelebilirdik'
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Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından oyuncularının galibiyeti hak ettiğini belirtti. Gelecek sezon için genç oyunculara daha fazla şans vermek istediklerini vurguladı.

Adana Demirspor Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "1 puan iyi mi? Galip gelebilirdik, Antalyaspor da galip gelebilirdi. Oyuncularımızın hakkı bugün galibiyetti" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, "Yorucu haftanın ardından, bugün mücadele gücü yüksek bir müsabaka oynadık. Öncellikle en başta oyuncularımı, daha sonra yönetimimiz ve kulüp personelimizi tebrik ediyorum. Maçın öncesinde Antalyaspor ile ilgili bir hazırlığımız oldu. Emre hocadan sonra gerek ön bölgede pres anlamında gerek topa sahip olma anlamında ligin üst sıralarında yer aldığını ve doğru oynamaya çalıştığını oyun anlamında artılarını gözlemledik. Biz de kendimiz göre oyun planı belirledik. Adana Demirspor camiasının tutkusuna uygun bir mücadele sergilediğimizi düşünüyorum. Genç oyuncularımız var, kaleci Deniz ilk 11 başladı, Ozan ilk 11 başladı. Kendi alt yapımızdan yetişen oyuncular, Burhan şans buldu. Oyuna sonradan giren Osman kendi alt yapımızdan yetişen bir oyuncu. Gelecek adına bir yola çıktı. Bu sene önümüzdeki seneyle beraber Adana Demirspor'un alt yapısından çıkan genç oyuncularla önümüzdeki sene şartlardan her şeyden bağımsız doğru oyunla doğru felsefeyle kulübün futbol adına doğrularıyla bir kimlik oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Galip gelebilirdik"

Avcı, "1 puan iyi mi? Galip gelebilirdik, Antalyaspor'da galip gelebilirdi. Oyuncularımızın hakkın bugün galibiyetti. Devamında puanlar paylaşıldı. Samsun maçına kadar toplayabildiğimiz maksimum puanı toplayıp, verimli bir süre geçirip saha içerisinde iyi futbol oynayan, futbolunu geliştirmeye yönelik. Aramıza yeni oyuncular katılacak alt yapıdan kazandırdığımız daha fazla genç oyunculara şans vermek istiyoruz. Ligin sonunda bugünkü gibi takdir edilen alkışlanan bir Adana Demirspor olacak, sonrası hep beraber göreceğiz" açıklamasında bulundu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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