Muşspor, Ankara Demirspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Muşspor, hafta sonu sahasında karşılaşacağı Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Fatih Çardak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları yaptı. Sarı-beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Muşspor Teknik Direktörü Fatih Çardak şunları söyledi: "Türkiye Kupası'ndaki süreç erken başladı. Bölgesel Amatör liglerinin başlamaması ve bu liglerdeki takımların da kupaya dahil edilmesiyle ortaya renkli bir ortam çıkarmaya çalıştılar ancak zamanlama çok erken oldu. BAL ekipleri henüz hazırlık dönemindeyken, lisanslarını bile çıkarmamış takımlar vardı. Bizim maçta da Şırnak Petrol'den 16-17 yaşındaki çocuklar sahaya çıktı. Daha antrenman yapmamış genç futbolcuların gelmesi bizi çok memnun etmedi. Biz taraftarımıza zorluk derecesi yüksek, keyifli bir maç izletmek isterdik. Sonuç olarak sahaya çıkıp rakibimize saygı duyarak futbolun doğrularını yapmaya çalıştık. Tur atladığımız için mutluyuz fakat asıl konsantre olduğumuz Ankara Demir maçı. Geçtiğimiz hafta oynadığımız Isparta karşılaşmasını mağlubiyet olarak görebiliriz ama maçın ikinci dakikasından 97. dakikasına kadar oyun üstünlüğünü elinde bulunduran, deplasmanda rakibine hükmeden, stratejilerini sahada doğru uygulayan, bol pozisyona giren ancak bunlardan yararlanamayan bir Muşspor vardı. Bu performans bize ileriye dönük çok güçlü mesajlar verdi. Şimdi amacımız, kupa galibiyetini anlamlandırmak ve Ankara Demirspor karşısında da kazanarak ligde yerimizi sağlamlaştırmak. Bu ligin en dominant futbolunu oynayan takım olma yolunda ilerliyoruz. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Rakibimize karşı stratejik planlarımız, hamlelerimiz ve taktik çalışmalarımız devam ediyor. Yarın yapılacak ter antrenmanıyla tüm hazırlıklarımız tamamlanmış olacak."

Muşspor, hazırlıklarını yarın yapacağı ter idmanıyla tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak. - MUŞ