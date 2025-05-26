Muşspor, 31 Yıl Aradan Sonra TFF 2. Lig'e Yükseldi

Muşspor, 31 Yıl Aradan Sonra TFF 2. Lig'e Yükseldi
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Muşspor, TFF 3. Lig Play-Off finalinde Balıkesirspor'u 2-0 yenerek 31 yıl aradan sonra TFF 2. Lig'e yükseldi. Şampiyonluk kupası, binlerce taraftar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

TFF 3. Lig Play-Off finalinde Balıkesirspor'u 2-0 mağlup ederek 31 yıl aradan sonra TFF 2. Lig'e yükselen Muşspor'un şampiyonluk kupası, kentte binlerce taraftar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan final maçının ardından kente dönen sarı-beyazlı kafileyi, Muş şehir merkezinde binlerce taraftar karşıladı. Akşam saatlerinden itibaren toplanmaya başlayan taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk şarkıları söyledi.

Muşspor'un şampiyonluk kupasıyla kente giriş yapması ile birlikte alanda büyük bir coşku yaşandı. Taraftarlar, telefonlarıyla bu tarihi anı kayda alırken, konvoylar ve havai fişek gösterileri gece boyunca sürdü.

Takım otobüsünü karşılamak için uzun süre bekleyen taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyleyerek kutlamalara katıldı. Sarı-beyazlı takımın kafilesi, coşkulu kalabalık eşliğinde kent merkezine yaklaşık 5 saate ulaşabildi.

Uzun yıllar sonra gelen şampiyonlukla birlikte Muş'ta adeta bayram havası esti. Takım otobüsünü saatlerce bekleyen taraftarlar, futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Kentin birçok noktasında kutlamalar gece saatlere kadar devam etti.

31 yıl sonra gelen bu tarihi başarıyla birlikte Muşspor, TFF 2. Lig'e yükselmenin gururunu yaşarken, şehir genelinde kutlamaların sürmesi bekleniyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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