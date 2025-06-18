Muslera yıllar sonra itiraf etti: Türkiye'de küme düşmelerine çok üzüldüm

14 sezon Galatasaray forması giyen ve sezonun bitimiyle Sarı-kırmızılılardan ayrılan Fernando Muslera, kulübün YouTube kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Neden bugüne kadar Türkçe röportaj vermediğini anlatan Muslera, Süper Lig'de küme düşen Bursaspor'a da çok üzüldüğünü dile getirdi.

'HER ZAMAN FARKLI"

Galatasaray'da atmosfer ile alakalı konuşan Muslera, 'Galatasaray her zaman farklı. Yeni oyuncu geliyor, sonra nasıl gidiyor? 14 sene sonra gidiyoruz. 1 sene gelip şampiyon oluyor, ambiyansa bakıyor insan ve 'Ben nasıl gidiyorum?' diyor. Alvaro Morata, adam çok büyük isim. Ama burada geldi nasıl kutladı? Galatasaray enerjisi. Eğlenirken nasıldı gördünüz.' dedi.

NEDEN TÜRKÇE KONUŞMADI?

İlk kez Türkçe röportaj vermesiyle alakalı gelen soruya cevap veren Muslera, , 'Türkçe röportaj vermememin sebebi şu; ben röportaj verirken Galatasaray Kaptanı olarak konuşuyorum, Nando olarak değil. Orada hata yasak. Taraftar belki yanlış anlar, mesaj aynı olmaz. %100 İspanyolca konuşmamın sebebi buydu. Halbuki hep Türkçe konuşuyorum.' ifadelerini kullandı.

"İLK ÖĞRENDİĞİM KELİMELER'

"Türkçe sinirlenip Türkçe söylendiğin de oluyor soyunma odasında." sözlerine cevap veren tecrübeli eldiven 'Var var ama söylemiyorum şimdi (Gülerek). İlk öğrendiğim kelimeler onlardı.' şeklinde konuştu.

"OKAN HOCA ÇOK FARKLI'

Okan Buruk için de övgü dolu ifadeler kullanan Muslera, 'Okan Buruk çok iyi bir hoca. Her şeyden önce çok iyi bir insan, o çok önemli. Okan Hoca çok farklı biri, 3 sene çalıştırdı, 3 kere şampiyon yaptı. Ne diyoruz, tebrikler Okan Hoca.' yorumunda bulundu.

"BURSASPOR DÜŞÜNCE ÜZÜLDÜM"

Türkiye'de en sevdiği yemeğin iskender olduğunu söyleyen Muslera, çarpıcı bir itirafta bulunarak 'En sevdiğim yemek İskender. Bursaspor ne zaman ligden düştü, ben o zaman çok üzüldüm. Her gittiğimizde maçtan önce yiyorduk. Müthişti." şeklinde konuştu.