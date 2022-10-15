Mağlubiyet sonrası sözleri Galatasaraylıları ayağa kaldırdı: Sana yazıklar olsun Muslera
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Galatasaray'ın Kayserispor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Muslera açıklamalarda bulundu. Uruguaylı eldiven, "Çok kaliteli oyuncularımız var. Buradan pozitif şeyleri çıkarmalıyız. Sadece 2. maçımızı kaybettik, çok da ciddiye almaya gerek yok." dedi. Deneyimli eldivenin bu sözleri sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekerken "Yazıklar olsun Muslera" yorumları yapıldı.
Kayserispor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray, zirve yolunda yara aldı. Sarı-kırmızılıların deneyimli kalecisi Muslera'nın maç sonrası yaptığı açıklama Galatasaray taraftarının tepkisini çekti.
Galatasaray'ın kaptanı Muslera yaptığı açıklamada, "Çok kaliteli oyuncularımız var. Buradan pozitif şeyleri çıkarmalıyız. Sadece 2. maçımızı kaybettik, çok da ciddiye almaya gerek yok." ifadelerini kullandı.
Deneyimli eldiven ayrıca, "Kanatlar üzerinden hareket etmeye çalışırken, rakip ortayı kapattı. İlk yarıda çok iyi oynadılar. İki golden sonra bize dayanabildiler ve kazandılar." dedi.
Fernando Muslera'nın "Ciddiye almaya gerek yok." ifadelerini kullanması sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Galatasaraylılar sosyal medyada Uruguaylı kalecinin bu sözlerine sert eleştirilerde bulundu.