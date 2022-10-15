Mağlubiyet sonrası sözleri Galatasaraylıları ayağa kaldırdı: Sana yazıklar olsun Muslera

Galatasaray'ın Kayserispor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Muslera açıklamalarda bulundu. Uruguaylı eldiven, "Çok kaliteli oyuncularımız var. Buradan pozitif şeyleri çıkarmalıyız. Sadece 2. maçımızı kaybettik, çok da ciddiye almaya gerek yok." dedi. Deneyimli eldivenin bu sözleri sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekerken "Yazıklar olsun Muslera" yorumları yapıldı.

Kayserispor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray, zirve yolunda yara aldı. Sarı-kırmızılıların deneyimli kalecisi Muslera'nın maç sonrası yaptığı açıklama Galatasaray taraftarının tepkisini çekti.

"CİDDİYE ALMAYA GEREK YOK"

Galatasaray'ın kaptanı Muslera yaptığı açıklamada, "Çok kaliteli oyuncularımız var. Buradan pozitif şeyleri çıkarmalıyız. Sadece 2. maçımızı kaybettik, çok da ciddiye almaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

"İLK YARI ÇOK İYİ OYNADILAR"

Deneyimli eldiven ayrıca, "Kanatlar üzerinden hareket etmeye çalışırken, rakip ortayı kapattı. İlk yarıda çok iyi oynadılar. İki golden sonra bize dayanabildiler ve kazandılar." dedi.

SÖZLERİ TARAFTARI KIZDIRDI

Fernando Muslera'nın "Ciddiye almaya gerek yok." ifadelerini kullanması sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Galatasaraylılar sosyal medyada Uruguaylı kalecinin bu sözlerine sert eleştirilerde bulundu.