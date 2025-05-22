Muslera'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme

Muslera'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluk kutlamaları için taraftarlara Yenikapı çağrısı yaptı. Ayrıca kaptan Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye 5. yıldız göndermesi yapmayı ihmal etmedi. Muslera, "Bütün kaptanlar olarak taraftarımızı gerçek ve Türkiye'de ilk olan 5. yıldızı kutlamak için Yenikapı'ya davet ediyoruz" dedi.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve takım kaptanı Fernando Muslera, basın mensuplarına konuştu.

Öncelikle Yenikapı'daki kutlamalar hakkında konuşan Özbek, "Galatasaray için söyleyeceğimiz şeyler var. Sezonun bitimine iki maç kaldı. Bugün itibariyle Türkiye liginin şampiyonu Galatasaray. Tüm camia olarak bunun keyfini yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi kutlamalarımız Yenikapı'da yapılacak. Galatasaray taraftarının artık Yenikapı'ya bile sığmayacağını düşünüyorum. Bütün taraftarlarıma çağrım, Yenikapı'da buluşalım. 25. şampiyonluğumuzu orada kutlayalım." diye konuştu.

Öte yandan Başkan Özbek, yeni uygulama 'GS Plus'ın tanıtımını yaptı. Özbek, "Bugün GS Plus uygulamasının tanıtımını yapıyoruz. Önemi büyük. İçeriği itibariyle, taraftarımızın aidiyetinin buna güç vereceğini düşünüyorum. Ricam, tüm taraftarlarımızın bu uygulamayı indirmesi. İndiren taraftarlarımız Yenikapı'daki kutlamaları canlı olarak izleyebilecek. Taraftarlarımdan ayrı bir rekor bekliyorum. Dünya çapında bir rekora ulaşmasını, Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"KUPAYI KİM VERECEK BİLMİYORUZ"

Şampiyonluk kupasının kimin vereceğinin sorulması üzerine Dursun Özbek, "Herhangi bir bilgimiz yok. Normalde TFF tarafından veriliyor ama bize ulaşmış bilgi yok. Kimin tarafından verileceğini bilmiyoruz." sözlerini sarf etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise, "Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Başkanımıza, yönetimimize, oyuncularımıza, taraftarımıza teşekkürler. Hep beraber yine başardık, mayıslar bizimdir dedik ve yine şampiyonuz. İnşallah dördüncü, beşinci şampiyonluğumuza onlarla birlikte yürüyeceğiz. GS Plus için de özellikle takımımıza vereceğiniz destek önemli. Çok büyük avantajlar var" dedi.

MUSLERA'DAN FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Okan Buruk'un ardından kürsüye gelen kaptan Fernando Muslera ise, "Bütün kaptanlar olarak taraftarımızı gerçek ve Türkiye'de ilk olan 5. yıldızı kutlamak için Yenikapı'ya davet ediyoruz." diye konuşarak Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

SEN FLORYANIN SUYUNDAN İÇELİ YILLAR OLDU.YAN ŞREFSİZLİĞİN YENİ DEĞİL.....OE....

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