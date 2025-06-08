Muslera, Ailesiyle Belek'te Tatil Yapıyor

Muslera, Ailesiyle Belek'te Tatil Yapıyor
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Galatasaray'ın kaptanı Muslera, sezon sonunda Türkiye'ye dönmeyip ailesiyle birlikte Belek Turizm Merkezi'nde tatil yapıyor. Muslera, sosyal medya hesabında tatilini duyurdu ve otelin misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti paylaştı.

NAMIK KEMAL KILINÇ/SERİK -GALATASARAY'ın file bekçisi Muslera sezon bitimi sonrası ülkesine dönmeyerek ailesiyle birlikte tatil için Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm merkezinde tatil yapıyor.

14 Yıldır süper lig ekibi Galatasaray'ın kalesini koruyan son iki yıldır takım kaptanlığını yapan ve futbol yaşamını noktalayan Muslera ailesiyle birlikte Serik ilçesine bağlık Belek Turizm Merkezi'nde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapıyor.

Kaptan Muslera resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Belek Turizm merkezinde 5 yıldızlı otelde ailesiyle birlikte tatil yaptığını duyurdu.

Deniz kenarında ailesiyle fotoğraf paylaşan Kaptan Muslera otelin misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Galatarasay'ın bu sezon başarılı futbolcuları arasında yer alan Yunus Akgün de kaptan Muslera gibi tatil için Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm merkezinde tatil yapıyor. Yunus Akgün tatil yaptığı otelde taraftarlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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