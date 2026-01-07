Musaba'nın maç sonu paylaşımına Ferdi kayıtsız kalamadı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçta damga vurdu. Turkcell Süper Kupa yarı finalinde eski takımına karşı sahaya çıkan Hollandalı oyuncu, Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı mücadelede atılan iki golün de asistini yaptı.

Karşılaşmanın ardından Musaba'dan sosyal medyada bir paylaşım geldi. Yıldız futbolcu, maçtan karelerin yer aldığı kolajı yayınlayarak, "Eski takımıma saygı duyarak... Fenerbahçe formasıyla ilk maçımda, 2 asistle 2-0 kazandık. Süper Kupa'da finaldeyiz" ifadelerini kullandı.

FERDİ'DEN TEK EMOJİLİ YORUM

Musaba'nın paylaşımına, NEC Nijmegen altyapısında birlikte forma giydiği Ferdi Kadıoğlu da kayıtsız kalmadı. Ferdi'nin tek emojili yorumu, kısa sürede sosyal medyada yayılırken Fenerbahçeli taraftarların da büyük ilgisini çekti.

İşte o paylaşım;