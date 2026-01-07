Haberler

Fenerbahçe'de ilk maçında 2 asist yapan Anthony Musaba'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Musaba'nın gönderisine eski takım arkadaşı Ferdi Kadıoğlu'nun tek emojili yorum yapması da taraftarların dikkatini çekti.

  • Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan transfer ettiği Anthony Musaba, Süper Kupa yarı finalinde eski takımına karşı 2 asist yaptı.
  • Anthony Musaba, Fenerbahçe formasıyla ilk maçında 2 asistle 2-0 galibiyete katkı sağladı ve takımını Süper Kupa finaline taşıdı.
  • Ferdi Kadıoğlu, Anthony Musaba'nın maç sonu sosyal medya paylaşımına emoji ile yorum yaptı.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçta damga vurdu. Turkcell Süper Kupa yarı finalinde eski takımına karşı sahaya çıkan Hollandalı oyuncu, Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı mücadelede atılan iki golün de asistini yaptı.

Musaba'nın maç sonu paylaşımına Ferdi kayıtsız kalamadı

Karşılaşmanın ardından Musaba'dan sosyal medyada bir paylaşım geldi. Yıldız futbolcu, maçtan karelerin yer aldığı kolajı yayınlayarak, "Eski takımıma saygı duyarak... Fenerbahçe formasıyla ilk maçımda, 2 asistle 2-0 kazandık. Süper Kupa'da finaldeyiz" ifadelerini kullandı.

FERDİ'DEN TEK EMOJİLİ YORUM

Musaba'nın paylaşımına, NEC Nijmegen altyapısında birlikte forma giydiği Ferdi Kadıoğlu da kayıtsız kalmadı. Ferdi'nin tek emojili yorumu, kısa sürede sosyal medyada yayılırken Fenerbahçeli taraftarların da büyük ilgisini çekti.

İşte o paylaşım;

Musaba'nın maç sonu paylaşımına Ferdi kayıtsız kalamadı

