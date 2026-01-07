Haberler

Musaba ile Ferdi Kadıoğlu'nun yıllar önceki fotoğrafı gündem oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba'nın sosyal medya paylaşımına Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığı yorum sonrası, ikilinin NEC Nijmegen altyapısında çekilen eski fotoğrafı gündeme geldi. Musaba'nın ilk maçında yaptığı 2 asist ile dikkat çekmesinin ardından, paylaştığı gönderi ve Kadıoğlu'nun yorumu futbolseverlerin ilgisini çekti.

  • Anthony Musaba ve Ferdi Kadıoğlu, NEC Nijmegen altyapısında birlikte oynamıştır.
  • Anthony Musaba, Ferdi Kadıoğlu'nun Hollanda'dan Fenerbahçe'ye transferini büyük bir adım olarak değerlendirmiştir.
  • Anthony Musaba, Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'de oynadığı dönemde onu ve kulübü yakından takip etmiştir.

Fenerbahçe'de ilk maçında yaptığı 2 asistle dikkatleri üzerine çeken Anthony Musaba, maç sonrası paylaştığı gönderiyle de sosyal medyada konuşulmuştu. Musaba'nın paylaşımına Ferdi Kadıoğlu'nun tek emojili yorumu gelince, futbolseverler ikilinin geçmişine döndü.

ALTYAPIDAKİ FOTOĞRAF YENİDEN GÜNDEMDE

Sosyal medyada kısa sürede yayılan karede, Musaba ve Ferdi Kadıoğlu'nun NEC Nijmegen altyapısında birlikteyken çekilen fotoğrafı yer aldı. Eski dönemden kalan bu görüntü, taraftarlar tarafından "yıllar sonra yeniden aynı hikâye" yorumlarıyla paylaşıldı.

FERDİ İÇİN NE DEMİŞTİ?

Musaba Ferdi Kadıoğlu ile, "Ferdi'nin Hollanda'dan Fenerbahçe'ye yaptığı transfer çok büyük bir adımdı. Büyük bir kulübe gitmişti. Sadece ben değil; onunla birlikte oynayan herkes ona hayranlıkla bakıyordu. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde onu ve Fenerbahçe'yi yakından takip ettim" demişti.

