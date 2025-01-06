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Muş'ta Kayaklı Koşu İl Birinciliği Asfalt Yolda Yapıldı

Muş'ta Kayaklı Koşu İl Birinciliği Asfalt Yolda Yapıldı
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Muş'ta düzenlenen Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması, kar yağışı olmaması nedeniyle 60 sporcunun katılımıyla asfalt yolda gerçekleştirildi. Yarışmada genç sporcu Zümral Sahra Kaçmen kendi kategorisinde birinci oldu.

Muş'ta düzenlenen Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması, yeterli kar yağışının olmaması nedeniyle 60 sporcunun katılımı ile asfalt yolda gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmaya çeşitli yaş gruplarından sporcular katıldı. Muş'ta yeterli kar yağmaması nedeniyle Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması asfalt yolda tekerlekli kayaklarla yapıldı. 60 sporcunun katıldığı yarışmada, 2013 doğumlu Zümral Sahra Kaçmen, uzman antrenör Berna Yılmaz'ın öncülüğünde katıldığı yarışmada kendi kategorisinde Muş birincisi oldu.

Asfalt zeminde yarışmanın farklı olduğunu söyleyen Zümral Sahra Kaçmen, "Bu yıl yarışlar bizim için biraz farklı geçti. Normalde kar üzerinde kayak yapmak çok daha heyecan verici ama bu kez asfalt yolda yarışmak zorunda kaldık. İlk başta alışmak zor oldu, çünkü zemin karla kıyaslandığında oldukça sert ve farklı bir deneyim sunuyor. Ancak her şartta mücadele etmeye alışkınız. Bu yarışta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve bu ortamda bile yarışmanın keyfini çıkardım. Umarım en kısa zamanda kar yağar ve gerçek pistlerimize döneriz. Yine de bu yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kayaklı Koşu Antrenörü Berna Yılmaz ise "Bu yıl maalesef hava şartları nedeniyle kar üzerinde yarışamadık, ancak sporcularımızın gelişimi ve motivasyonlarını kaybetmemeleri adına asfalt yolda bu yarışı gerçekleştirmek önemliydi. Sporcularımız her türlü zorluk karşısında özverili bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Bu yarış onların dayanıklılığını ve uyum sağlama becerilerini bir kez daha ortaya koydu. Kar yağmadığı için pistlerde yarışamamak üzücü, ancak bu şartlarda bile yarışarak sporu sevdirmeye devam ediyoruz. Umarım önümüzdeki günlerde kar yağar ve asıl pistlerimizde daha iyi şartlarda çalışmaya devam ederiz" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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