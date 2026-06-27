Haberler

Muş'ta kadınlar çocuklarını eşlerine bırakarak halı sahada buluştu

Muş'ta kadınlar çocuklarını eşlerine bırakarak halı sahada buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta ev hanımı, sosyolog, öğretmen ve işletmeci kadınlar, çocuklarını eşlerine bırakarak halı sahada futbol oynadı. Rekabet değil dayanışma ve stres atma amacıyla bir araya gelen kadınlar, ilk maçlarını başarıyla tamamladı.

Muş'ta çeşitli meslek ve yaş gruplarından kadınlar, çocuklarını eşlerine bırakarak halı sahada futbol oynadı.

Ev hanımı, sosyolog, öğretmen ve işletmeci olan kadınlar, ev ve iş stresini atmak amacıyla bir araya geldi.

Halı sahada birlikte ilk kez futbol oynayan kadınlar, gönüllerince eğlendi.

Sosyolog Leyla Erdoğan, AA muhabirine, rekabet amaçlı maç yapmadıklarını ve keyifli vakit geçirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Beşer kişilik iki takım oluşturduklarını belirten Erdoğan, "Bugün kadın arkadaşlarımızla bir araya gelerek sahaya indik. Genelde bütün kadınlarımız, hep ev hanımı olarak nitelendirilir ya da 'Kadınlar sahaya inemez' gibi bir düşünce oluşur. Bugün birbirini tanımayan arkadaşlarla beraber sahaya indik. Burada amacımız cesaret, kadın gücü ve dayanışma yani skor amaçlı burada değiliz." dedi.

Kadınlarla daha önce dağ yürüyüşü ve binicilik aktiviteleri de yaptıklarını anlatan Erdoğan "Muş'ta ilk defa böyle bir aktivite gerçekleştirdik ve çok güzel dönüşler oldu. İlk maçımızı başarıyla tamamladık. İkincisi için de hazırlıklarımızı yapacağız. Kadınlar da artık sahada olacak." diye konuştu.

"Kadının gücünü sahada gösterdik"

Ev hanımı Seda Uygun Açıkgöz de arkadaşlarıyla çok güzel bir maç organize ettiklerini belirterek, "Kadının gücünü sahada gösterdik. Kadınlar, her alanda iyi olduğu gibi futbol sahasında da iyi olacak. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum." dedi.

Muhasebeci Betül Yılmaz da kadınların rekabetten daha çok dayanışma, güçlenme ve birlikte üretme ruhuyla bir araya gelmeleri gerektiğini söyledi.

Yılmaz, "Kadınlar, her alanda olduğu için gurur ve onur duyuyoruz. Bir maçtan öte, kadınların sosyal yaşamda, sporda ve kamusal alanda daha çok görünür olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak

Kulisleri karıştıran sözler: 86 vekil ile 74 başkan bize katılacak
Çocuk tiyatrosunda skandal iddialar! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı

Çocuk tiyatrosunda skandal! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek

Ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi! Tek bir şartı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe?

Ne yapıyorsun Mbappe?
Kadın polisin yaptıklarına bakın! Geceyi geçirdiği adama dehşeti yaşattı

Kadın polisin yaptıklarına bakın! Bir gece geçirdi, sonrası kabus
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi

A Milli Takım'da neler oluyor? Orkun'un babası...
1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar

Çöpte servet avı! Didik didik arıyorlar, hiçbir yerde yok
Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı

Avrupa ülkesinde hayat durma noktasında! Aldıkları önleme bakın
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?

İddialar sonrası ÖSYM inceleme başlattı! İptal mi olacak?
Kerem Aktürkoğlu özür diledi: Hakkınızı helal edin

Kerem Aktürkoğlu: Hakkınızı helal edin