Muş Sporcularından Önemli Başarılar

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, 10-13 Nisan tarihleri arasında katıldıkları karate, yüzme ve voleybol organizasyonlarında önemli dereceler elde etti.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yetişen sporcular, 10-13 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde düzenlenen dört ayrı organizasyonda elde ettikleri başarılarla göz doldurdu. Yüzme, voleybol ve karate branşlarında kazanılan dereceler, Muş'un spor altyapısındaki gelişimi gözler önüne sererken, sporcuların milli düzeye uzanan yolculuklarında önemli birer motivasyon kaynağı oldu.

Kocaeli'nde gerçekleştirilen Çocuklar Türkiye Karate Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde Mustafa Taha Keçeci Türkiye şampiyonu, Asude Elif Doğan ise Türkiye üçüncüsü olarak mayıs ayında Yunanistan'da yapılacak Balkan Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Bartın'da düzenlenen Gençler A-B Karate Türkiye Finallerinde ise Miraç Ferhatoğlu Türkiye ikincisi, Serhan Berat Ferhatoğlu ise Türkiye üçüncüsü oldu. Yüzme branşında da önemli başarılar elde eden Muşlu sporcular, 12-13 Nisan tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenen Küçükler Grup Birinciliğinde toplam 1 altın ve 5 bronz madalya kazandı. Ahmet Furkan Korkmaz 50 metre serbest stilde bölge birincisi olarak altın madalya kazanırken; Meryem Betül Korkmaz, Muhammed Üveyis Turhan ve İsmet Ammar Köşe de farklı kategorilerde bronz madalyalarla kürsüye çıktı. Sporcular, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Mersin'de yapılacak Türkiye finallerinde Muş'u temsil edecek.

Diyarbakır'da düzenlenen Küçükler Voleybol Bölge Şampiyonasında ise Muş Lalezar Spor, üstün performansıyla bölge şampiyonu oldu. Takım, bu başarıyla İzmir'de düzenlenecek Türkiye şampiyonasında sahne alacak.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, yapılan çalışmalarla birlikte Muş'un artık sadece sporcu yetiştiren değil, aynı zamanda önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan bir şehir konumuna geldiğini vurguladı. Taşdemir; Bulanık, Malazgirt, Varto, Hasköy ve Korkut ilçelerinde 7/24 esasına dayalı antrenman programlarıyla sporcu yetiştirme faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirtti. Sporun tabana yayılması ve gençlerin sportif gelişimi konularındaki desteklerinden dolayı Muş Valisi Avni Çakır'a teşekkür eden Taşdemir, "Valimizin spora ve gençliğe verdiği destek çok kıymetli. Bu vizyoner yaklaşım sayesinde sporcularımız ulusal ve uluslararası arenada büyük başarılara imza atıyor" dedi. - MUŞ