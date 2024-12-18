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Muş Spor, Antalyaspor'a Penaltılarla Elendi

Muş Spor, Antalyaspor'a Penaltılarla Elendi
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Muş Spor Kulübü, penaltılar sonucunda Antalyaspor'a 5-4 mağlup olarak kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında normal süresi 1-1 biten maçta Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'a penaltılar sonucunda 5-4 mağlup olarak kupaya veda etti.

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Bahtiyar Birinci, Haydar Avcı

Muş Spor Kulübü: Enes Çetin, Efe Karaoğlu, Sarp Tenim, Yusuf Yıldırım, Emirhan Kayalar (Fatih Yıldırım dk. 99), Akın Akman (Halil Yılmaz dk. 60), Tuğkan Kamışoğlu (Ebu Sıddık Çelik dk. 60), Cem Çelik (Kadir Torbacı dk. 67), Ahmet Sun (Noyan Öz dk. 87), Yakup Alkan (Taha Ahmet Balsu dk. 67), Metin Yüksel

Yedekler: İlker Günay, Ayetullah Korkmazer, Muhammed Emin Ferat, Gökhan Tunç

Teknik Direktör: Fatih Çardak

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Thalisson da Silva, Amar Gerxhaliu, Bünyamin Balcı, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip, Andros Townsend (Samudio dk. 46), Denı Milosevic (Jakub Kaluzinski dk. 46), Ramzı Safuri (Taha Osman Özmert dk. 87), Adolfo Gaich (Oleksandr Petrusenko dk.75), Moussa Djenepo (Sander van de Streek dk. 60)

Yedekler: Kağan Arıcan, Doğukan Özkan, Hasan Ürkmez, Harun Toprak

Teknik Direktör: Alex de Souza

Goller: Efe Karaoğlu (dk. 45) (Muş Spor Kulübü), Abdurrahim Dursun (dk. 82) (Antalyaspor)

Penaltılar

Atanlar: Yusuf Yıldırım, Efe Karaoğlu, Noyan Öz (Muş Spor Kulübü), Braian Samudio, van de Streek, Jakub Kaluzinski, Oleksandr Petrusenko (Antalyaspor)

Kaçıranlar: Halil Yılmaz, Metin Yüksel (Muş Spor Kulübü)

Sarı kartlar: Metin Yüksel, Sarp Tenim, Fatih Yıldırım (Muş Spor Kulübü), Denı Milosevic (Antalyaspor) - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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