Muş'da Antrenörlerle Sezon Değerlendirme Toplantısı

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında antrenörlerle geniş katılımlı değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç başkanlığında düzenlenen toplantıya, Spor Hizmetleri Müdürü, şube müdürleri ve futbol, atletizm, güreş, yüzme, okçuluk, hentbol, basketbol, voleybol, karate, taekwondo gibi birçok branşta görev yapan antrenörler katıldı.

Toplantıda önceki sezonun genel değerlendirmesi yapılırken, yeni döneme ilişkin hedefler, saha uygulamaları, sporcu gelişimi, malzeme ihtiyaçları, saha kullanımı ve kırsal bölgelere yönelik çalışmalar ele alındı.

Yusuf Kılıç: "Antrenörler sahadaki en büyük gücümüz"

Toplantıda konuşan İl Müdürü Yusuf Kılıç, sahadaki uygulayıcı güce dikkat çekerek, antrenörlerin spor faaliyetlerinin temel taşı olduğunu söyledi. Kılıç, "İlimizin dört bir yanında yürüttüğümüz faaliyetlerin en önemli ayağı sahada görev yapan antrenörlerimizdir. Çocuklarımızın sporla tanışmalarına ve gelişimlerine katkı sağlayan antrenörlerimizle bu süreci daha planlı ve hedef odaklı bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

"Spor, bireyin gelişimini bütüncül şekilde destekler"

Sporun sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel ve sosyal gelişim açısından da büyük önem taşıdığına vurgu yapan Kılıç, "Spor; özgüven, sorumluluk bilinci ve takım ruhu kazandıran çok yönlü bir araçtır. Biz sportif başarıyı kadar karakter gelişimini de önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz daha fazla çocuğa ulaşmak"

Yeni sezonda çocuk ve gençlerin spora erişimini artırmayı hedeflediklerini belirten Kılıç, "Tesislerimizi daha verimli kullanacak, okul çağındaki çocukları sporla buluşturmak için yaz ve kış spor okulları, tarama programları ve branş tanıtım etkinlikleri düzenleyeceğiz. Her çocuğun en az bir branşla tanışmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kırsal bölgeler öncelikli

Kırsal bölgelerde spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için özel çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Kılıç, "Mobil ekipmanlarla köy okullarına spor faaliyetlerini taşıyacağız. Yetenek taramalarını kırsalda daha etkin yaparak, potansiyel sporcuları sisteme kazandıracağız" dedi.

Yeni dönemde antrenman ve sporcu gelişim takibinin daha sistemli yürütüleceğini kaydeden Kılıç, "Antrenörlerin faaliyetleri, katıldıkları organizasyonlar ve sporcu verileri kayıt altına alınacak. Bu sayede performans ölçümleri sağlıklı bir zemine oturacak" dedi.

"Her başarı kurumsal emeğin ürünüdür"

Sporun ekip işi olduğunu hatırlatan Kılıç, "Bugüne kadar elde edilen tüm başarıların arkasında büyük bir özveri var. Bizler antrenörlerimiz, müdürlüklerimiz ve saha personelimizle birlikte çocuklarımızın hayatına dokunuyoruz. Spor, bizim için sadece bir yarış değil, bir yaşam kültürüdür" dedi.

Altyapı ve kapsayıcılık ön planda olacak

Yeni sezona dair kurumsal hedefleri de paylaşan Kılıç, altyapı yatırımları ve kapsayıcı spor politikalarına vurgu yaptı. Kadın ve engelli bireyler başta olmak üzere her yaş grubuna hitap eden projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Konuşmasının sonunda desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ve Muş Valisi Avni Çakır'a teşekkür eden İl Müdürü Kılıç, "Bugün burada ortaya konan fikirler bizler için umut verici. Bu süreçte yanımızda olan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MUŞ