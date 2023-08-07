Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Sultanlar Ligi'nde Antalya'yı temsil edecek

Antalya'yı kadın voleybolunda dünyanın en iddialı liglerinden Misli.com Sultanlar Ligi'nde temsil edecek Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'un antrenmanını ziyaret eden Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Hep birlikte muhteşem bir sezon yaşayacağız ve Antalya halkına yaşatacağız' dedi.

Antalya'yı kadın voleybolunda dünyanın en iddialı liglerinden Misli.com Sultanlar Ligi'nde temsil edecek Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'un antrenmanını ziyaret eden Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Hep birlikte muhteşem bir sezon yaşayacağız ve Antalya halkına yaşatacağız" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni sezon hazırlıklarını Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda sürdüren takımın antrenmanını ziyaret etti. Başkan Uysal, takımla ilk buluşmasında Antalya'nın kadın voleybolunda dünyanın en iyi liglerinden biri olarak kabul edilen Sultanlar Ligi'nde olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu dile getirdi. Uysal, "Bu yıl sizlerle o eksiği gidereceğeyiz. Artık Sultanlar Ligi şehriyiz. Voleybolu çok seven muhteşem bir şehre geldiniz. İnanıyorum ki hep birlikte muhteşem bir sezon yaşayacağız ve Antalya halkına yaşatacağız" dedi. Başkan Uysal, ziyaretin sonunda takım fotoğrafı da çektirdi.

Takım Korkmaz'a emanet

Bu sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Muratpaşa Beledieyesi Sigorta Shop'un başında 51 yaşındaki başantrenör Inessa Korkmaz var. Eczacıbaşı formasıyla oyunculuk kariyerini noktalayan Korkmaz, Yeşilyurt Spor Kulübü, Nilüfer Belediye Spor ve Büyükçekmece Voleybol Akademi'de başantrenörlük yaptı. Korkmaz, son olarak yardımcı antrenör ve U20 takımı başantrenörü olarak görev yaptığı Dinamo Ak-Bars takımıyla Rusya Kupası, U20 Rusya Kadınlar Kupası, Rusya U20 Ligi şampiyonlukları yaşadı.

İki ABD'li

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'un kadrosunda 4 yabancı oyuncu bulunuyor. İtalyan ekibi Imoco'dan transfer edilen 25 yaşındaki ABD'li Stephanie Samedy, pasör çaprazı mevkiinde oynuyor. Takımın bir diğer ABD'lisi 25 yaşındaki smaçör Micaya White ise Brezilya'nın Osasco takımından transfer edildi. Takımın Rus oyuncusu 22 yaşındaki Marina Markova, ABD Florida Üniversitesi'nden geldi. 1.98'lik oyuncu, smaçör pozisyonunda görev alıyor. Takımın diğer smaçörü İtalya'nın Wealth Planet takımından transfer edilen Anastasia Guerra oldu. 27 yaşındaki İtalyan oyuncu Guerra, Çin ve Fransa'nın ardından ülkesi dışında üçüncü kez mücadele edecek.

İddialı kadro

Misli.Com Sultanlar Ligi için iddialı olan Muratpaşa Beledieyesi Sigorta Shop kadrosunda Türk oyuncular Selin Çağla Doğan, Aslıhan Kılıç, Buket Yılmaz, Ceren Karagöl, Hanife Nur Özaydınlı, Ecem Şahin, Hande Korkut, Ece Tan ve Merve İzbilir yer alıyor. - ANTALYA