Muratpaşa Belediyesi, 6-10 yaş arası çocuklara ücretsiz buz pateni kursu açtı

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye'nin en sıcak kentinde doğal bir pistte 6-10 yaş arası çocuklara buzda kaymayı öğretmek için ücretsiz bir kurs açtı. Kurs, 19 Ocak 2024'e kadar devam edecek ve Muratpaşa Belediyesi'nin sporda toplumcu yaklaşım modelinin bir parçası olarak düzenleniyor.

Antalya'da 6-10 yaş arası çocuklara ücretsiz buz pateni kursu açıldı.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 29 tesiste, çocuk ve gençlere yönelik 18, yetişkinler içinse 7 ayrı branşta kurs açıldı.

Belediyenin 6-10 yaş arası çocuklar için açtığı buz pateni kursu da Teneffüs Park içinde bulunan Dağyakası Buz Pisti'nde gerçekleşiyor. Dersler, 450 metrekarelik alanda 17 dönem devam edecek. Haftada 3 gün, 3 saat devam edecek kursta, her dönemin sonunda çocuklar başlangıç düzeyi eğitimini tamamlamış olacak.

Antrenmanlarını Dağyakası Buz Pisti'nde yapa Selin Eren, geçtiğimiz günlerde Ankara'da yapılan Yetişkinler Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Antalya Temsilcisi Tufan Kaya, buz pateninin düşünüldüğü kadar zor bir spor olmadığını belirterek, "Öğrenim süresi, kişiye göre değişiyor ama sonunda herkes aynı noktada başarıya ulaşabiliyor." ifadesinde bulundu.