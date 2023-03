Murat Sancak'tan istifa edeceği iddialarına ilginç cevap! Mustafa Sandal'ın efsane şarkısını paylaştı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, hakkında çıkan istifa iddialarını yalanladı. Mustafa Sandal'ın bir döneme damgasını vuran "Pazara kadar" şarkısını paylaşan Sancak, "Herkese günaydın, pazar gününü iple çeken, istifa et diyenler cevabım şarkı sözlerinde" ifadelerini kullandı.

Hakkında çıkan istifa edeceği iddialarına daha önce pazar günü cevap vereceğini belirten Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

CEVABIM ŞARKI SÖZLERİNDE

Mustafa Sandal'ın "Pazara kadar" şarkısını paylaşan Sancak yaptığı açıklamada, "Herkese günaydın, pazar gününü iple çeken, (istifa et diyenler) cevabım şarkı sözlerinde, ayrıca çok üzülmeyin her günü sizin için bayram ilan edip, her gün birinizi başkan vekili olarak atayacağım. Buyurun gelin, görün, yaşayın, siz istediniz diye yüzde 99 taraftarlarımızı yüzüstü bırakmam" ifadelerini kullandı.

"PAZARA KADARDEĞİL, MEZARA KADAR"

Mustafa Sandal'ın bir döneme damgasını vuran "Pazara kadar" şarkısında, "Pazara kadar değil mezara kadar. Gelirim seninle fizana kadar. Ayrılmak yok en son gün bile. Tarih bizi yazana kadar" sözleri yer alıyor.