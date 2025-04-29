Murat Şamil Şen: Süper Lig Hedefimizi Biliyor ve Planlarımızı Yaptık

Murat Şamil Şen: "Spor kulüplerinin en büyük sorunu geçici çözümler bulunmasıdır"

Eski basketbolcu Murat Şamil Şen:

"Biz ve ekibimiz Süper Lig'e çıkınca ne yapacağımızı bugünden biliyoruz"

" Gençlerbirliği'nde yola çıkacaksanız eski futbolculara saygı duymalı ve onlardan yararlanmalısınız"

ANKARA - Eski milli basketbolcu Murat Şamil Şen, Gençlerbirliği Kulübünün genel kurulunda başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladı. Şen, spor kulüplerinin en büyük sorunun geçiçi çözümler bulması olduğunu söyleyerek, "Biz ve ekibimiz Süper Lig'e çıkınca ne yapacağımızı bugünden biliyoruz" dedi.

Eski milli basketbolcu Murat Şamil Şen, Gençlerbirliği Kulübünün genel kurulunda başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladı. Murat Şamiş Şen, basın mensuplarıyla bir araya geldiği topantıda projelerinden bahsetti. Gençlerbirliği'nin geleceğini yeniden inşa etmek istediğini söyleyerek sözlerine başlayan Şen, kulüpte son zamanlarda finansal sorunlar, idari zafiyetler ve kurumsal disiplinsizlik yaşandığını kaydetti. Şen, seçilmeleri halinde camianın çocuğu olmuş bir teknik direktör ve yardımcıyı takımın başına getireceklerini belirtti. Düzenlenen toplantıya, eski futbolcular Uğur Boral, Tarık Daşgün ve Serkan Balcı katıldı.

"Spor kulüplerinin en büyük sorunu geçici çözümler bulunmasıdır"

Geçen sene seçimden sonraki gün adaylığını açıkladığını ve hemen çalışmalara başladığını ifade eden Şen, "Bu tip çalışmalar genelde hep son 2-3 ayda olur. Bir takımı, bir kulübü yönetmekten öte bunu bir iş olarak görüyoruz. Herhangi bir gelir getirici bir projeniz, üretiminiz yoksa bu işin içinden çıkamazsınız. Gerçek bir sponsorluk yoksa geçici paralarla bir yere kadar gidilir. Türkiye'deki bütün spor kulüplerinin en büyük sorunu geçici çözümler bulunmasıdır" diye konuştu.

"Biz ve ekibimiz Süper Lig'e çıkınca ne yapacağımızı bugünden biliyoruz"

Efsane başkan İlhan Cavcav'dan bu yana Gençlerbirliği'nde üretimin ve gelirin durduğunu aktaran Şen, "Gelirleri durduğu kadar da hedeften uzaklaşmıştır. Tarihinde Süper Lig takımı olarak anılan bir takım şimdi 1. Lig seviyesinde mücadele etmekte ve Süper Lig'e çıkarsa da önünü görememektedir. Camia olarak hepimiz çok istiyoruz. Sakarya maçında kazanarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz ama çıkınca da herkes 'eyvah ne yapacağız' diyor. Süper Lig'e çıkınca ne olacağını kimse bilmiyor. Biz ve ekibimiz Süper Lig'e çıkınca ne yapacağımızı bugünden biliyoruz. Hangi bütçeyle, hangi oyuncularla, hangi antrenörle ve hangi hedefle oynayacağımızı biliyoruz. Süper Lig'e çıkmakla ilgili benim ve arkadaşlarımın hiçbir endişesi yok. Biz yüzde 100 hazırız ve Süper Lig'e çıktığımız zaman da düşeriz diye bir derdimiz yok. Kalıcı oluruz, çok iyi de bir takım kurarız. Çok güzel bir ekibimiz var. Biz 1. Lig'de de olsak Süper Lig'de de olsak tek bütçeyle yaşayan bir ekibiz. Gelirlerimiz belli giderlerimiz de ona göre belli olacak ve bu giderlere göre de hiçbir finansal sıkıntı yaşamayacağız. Hiçbir zaman bu kulübün gelecek seneki gelirlerinden beslenmiş ya da bu kulübün mülkünü satmak gibi bir derdimiz olmayacak. Hatta bir mülk kazandırmak gibi bir çalışmalarımız var" açıklamasında bulundu.

"Gençlerbirliği'nde yola çıkacaksanız eski futbolculara saygı duymalı ve onlardan yararlanmalısınız"

Çok sayıda eski Gençlerbirliği futbolcusuyla temasta olduklarını söyleyen Şen, "Gençlerbirliği'nde yola çıkacaksanız eski futbolculara saygı duymalı ve onlardan yararlanmalısınız. Nedir bu yararlanmak? Kimisi göreve getirilir, kimisinden bilgi alınır. Onlardan gelecek olan bir öneri bizi çok değerli yerlere götürecektir ve götürmeye başlamıştır bile. Seçimin olağan olarak 3 Haziran'da yapılması gerekiyor ancak sizin bir projeniz yoksa sizin bir bütçeniz yoksa sizin geleceğe dair bir planınız yoksa sizin bu işe dair ne yapacağınıza dair bir fikriniz yoksa tek umudumuz da Süper Lig'e çıkarız sonrasına bakarız ise sizin bu camiada olmamanız lazım. İyi bir yönetim güveni, özgüveni olan, projesi olan, bütçesi olan, ne yapacağını bilen, insan kaynakları kadrosu veya altyapıyı geliştirecek olan bir yönetimin hem Süper Lig'e çıkmayı hem de seçim kararını beraber yürütmesi gerekir" ifadelerini kullandı.