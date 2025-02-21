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Murat Şahin: Bodrum FK Maçı Final Niteliğindeydi

Murat Şahin: Bodrum FK Maçı Final Niteliğindeydi
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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, maçı iki taraf için de final niteliğinde gördüğünü belirtti. Şahin, yapılan hataların maç sonucunu etkilediğini ve galibiyet hedefiyle yola devam etmek istediklerini ifade etti.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Bodrum FK maçının ardından, "İki taraf adına da final niteliğinde bir maçtı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Bodrum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin, "İki taraf adına da final niteliğinde bir maçtı. Hata yapanın kaybedeceği bir maç oldu ki o hatayı biz yaptık. Özellikle ilk yarıdaki oyundan memnunken, iyi oynarken, rüzgar avantajıyla oynarken golü de bulduk. Ofsayt nedeniyle iptal edilmesinden sonra işler bizim için iyi gidiyorken kendi yaptığımız hatanın ardından gelen golle ilk yarıyı 1-0 mağlup kapattık. İkinci yarı elimizden geldiğince çevirmeye çalıştık ama ikinci yarı futbol adına iki tarafın da pozisyon üretmede sıkıntı yaşadığı maç oldu. Eksiklerimiz vardı, çok fazla hamle şansımız yok. Son 12 maçımızda maksimum seviyede galibiyet alıp, umutlarımızı ileriye taşımak istiyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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