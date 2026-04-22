Haberler

Murat Fırat'tan gümüş madalya

Murat Fırat'tan gümüş madalya
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türk sporcu Murat Fırat, finalde Azerbaycanlı rakibine kaybederek gümüş madalya elde etti. Fırat, elemelerde ve yarı finalde başarılı mücadeleler sergileyerek finale yükseldi.

ARNAVUTLUK'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Murat Fırat, gümüş madalya kazandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki şampiyonada Murat Fırat, elemelerde Norveçli Haavard Joergensen'i 3-1, Fransız Yanis Driss Guendez Nifri'yi 4-1, çeyrek finalde ise Ermeni Slavik Galtas'ı 5-0 yendi. Milli sporcu, dünya ikincisi Ukraynalı Oleksandr Hrushyn ile yaptığı yarı final müsabakasını da 4-0 kazanarak finale çıktı. Murat Fırat, son Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ile karşılaştı. Karşılaşmayı 7-5 kaybeden Murat, gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

'MAÇI ÇOK İYİ TASARLAMIŞTIM AMA BAZEN İSTEDİĞİNİZ GİBİ GİTMİYOR'

Final mücadelesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Murat Fırat, "Maçı çok iyi tasarlamıştım ama bazen istediğiniz gibi gitmiyor. Yapacak bir şey yok, nasip kısmet. İyi bir rakiple mücadele ettim. Yıllardır karşılaşıyoruz. Bu güne kadar üç kez o, bir kez ben kazanmıştım. Ama bu aralar onun kısmeti var. Bir dahaki maçta Azerbaycanlı kardeşimizi yeneceğim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Uşak Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı

İkinci dalga da çok sayıda tutuklama! Aralarında kulüp başkanı da var
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil

İran'dan yeni "Hürmüz" açıklaması! Dünyayı ateşe atmakta kararlılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı

İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
Mbappe ve Vinicius Junior'ın yuhalandığı maçta Arda Güler'e büyük onur

Mbappe ve Vinicius'ın yuhalandığı maçta Arda'yı zevkten mest eden olay
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog

Şu bel altı muhabbetin iğrençliğine bakar mısınız?

İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı

İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı

Uzun namlulu silahla poz veren kişinin görevine bakın
Chelsea, Rosenior ile yollarını ayırdı! Ödenecek tazminat dudak uçuklattı

Ünlü ismi kovdular! Tamı tamına 28 milyon Euro tazminat ödeyecekler