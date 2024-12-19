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Muradiye’de Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Açıldı

Muradiye’de Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Açıldı
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Van'ın Muradiye ilçesinde yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzunun açılışı gerçekleştirildi. Kaymakam Melih Aydoğan, yüzme eğitiminin önemi üzerinde durarak, 'Yüzme bilmeyen genç kalmayacak' dedi.

Van'ın Muradiye ilçesinde yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzunun açılışı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı desteğiyle valilik ve kaymakamlık tarafından yapılan 25 metre uzunluğa ve 12 metre genişliğe sahip 5 kulvarlı havuz, Kaymakam Melih Aydoğan ve kurum amirlerinin katılımıyla düzenlenen açılışla hizmete girdi.

"Yüzme bilmeyen genç kalmayacak"

Konu ile ilgili olarak İHA muhabirine konuşan İlçe Kaymakamı Melih Aydoğan, "Yüzüncü Yıl Kapalı Spor Kompleksimizin içerisinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzumuzda bugün itibarıyla eğitimlerimize başlamış bulunmaktayız. Bugünden itibaren çocuklarımız burada yüzme eğitimi alacak ve binlerce öğrencimizi bu sayede yüzme ile tanıştırıp yüzme öğrenmelerini sağlayacağız. Bakanlığımızın yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında yapılan bu yatırımları önemsiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızın ilçemize kazandırdığı spor yatırımları ilçemizin gençleri ve çocukları için çok önemli. Geleceğimizin sporcularının yetişmesi noktasında bu yatırımların kazandırılmasında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Spor Toto Teşkilat Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. Bu sayede yüzme öğrenen binlerce öğrenci ile Muradiye'de geleceğin sporcularını kazandırmak istiyoruz. Bu yatırımları bu nedenle önemsiyor ve ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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