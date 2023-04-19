Müjdeyi Fransızlar verdi! Icardi için Galatasaray ile PSG her konuda anlaştı

Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin bonservisinin alınması konusunda Fransız devi Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Fransız medyasında yer alan haberde anlaşmanın maliyetine ilişkin bir bilgi yer almadı.

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray için Fransız medyasında bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, Icardi'nin bonservisini almak üzere olduğu öne sürüldü.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Radio France'ın haberine göre, Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisi konusunda Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı. Haberde anlaşmanın maliyetine ilişkin bir bilgi verilmedi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Icardi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Galatasaray'da kalmak istediğini net şekilde söylemişti. Galatasaray, güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Arjantinli yıldızın bonservisini almak için tüm imkanları zorlayacak.