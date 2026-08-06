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Muhammed Salah, Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı

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Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, Trabzonspor'un bordo-mavili ekipteki ilk antrenmanına çıktı.

Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, bordo-mavili ekipteki ilk antrenmanına çıktı.

MUHAMMED SALAH'TAN SİFTAH

Kulübün ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Salah'ın teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana çıktığı aktarıldı. Paylaşım yapılan fotoğraflarda Salah'ın, teknik direktör Fatih Tekke ile görüşmesi de yer aldı.

İşte antrenmandan kareler:

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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