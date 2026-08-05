Trabzonspor'da Muhammed Salah dönemi

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen serbest statüdeki oyuncu Muhammed Salah, kulüp tarihinin 207. yabancı futbolcusu oldu.

Bordo-mavili kulüp, 34 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu Muhammed Salah'ı renklerine bağlayarak yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdürdü. Salah, transferiyle birlikte Trabzonspor'un 59 yıllık tarihinde forma giyen yabancı oyuncu sayısı 207'ye yükseldi.

Karadeniz ekibi, tarihindeki ilk yabancı transferini 1970-71 sezonunda Romanyalı futbolcu Reculen Koska ile gerçekleştirirken, Süper Lig dönemindeki ilk yabancı oyuncu transferini ise 1985-86 sezonunda Alman futbolcu Jürgen Groh ile yaptı.

En fazla Brezilyalı oyuncular tercih edildi

Trabzonspor, bugüne kadar 54 farklı ülkeden futbolcuyu kadrosuna kattı. Bordo-mavili kulüpte en fazla forma giyen yabancı futbolcular Brezilyalılar oldu. Karadeniz temsilcisi, Brezilya'dan 18 oyuncuyla sözleşme imzalarken, Belçika'dan 10, Ukrayna, Slovakya, Polonya ve Nijerya'dan ise 8'er futbolcu transfer etti.

Trabzonspor tarihindeki 4. Mısırlı oyuncu

Muhammed Salah, Trabzonspor forması giyen 4. Mısırlı futbolcu olarak kulüp tarihine geçti. Daha önce bordo-mavili ekipte Ayman Abdülaziz, Seyid Muavvaz ve Trezeguet forma giymişti.

Ertuğrul Doğan döneminde 37. yabancı transfer

Mart 2023'te başkanlık görevine gelen Ertuğrul Doğan döneminde yabancı oyuncu transferlerine hız veren Trabzonspor, Mohamed Salah ile birlikte bu süreçteki 37'inci yabancı transferini gerçekleştirdi.

Doğan döneminde Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Augusto, Olaigbe, Oulai, Bouchouari, Muçi, Onana, Nwaiwu, Lovik, Cabral, Malinovskyi, Noah Saviolo ve Rene Mitongo bordo-mavili kadroya dahil edilen yabancı oyuncular oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı