Muhammed Salah bir döndü pir döndü

Premier Lig'in 16. hafta maçında Liverpool ile Brighton ile karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadeleyi Liverpool,2-0'lık skorla kazandı.

GOLLER EKITIKE'DEN GELDİ

Ev sahibi ekip Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 46. saniyede ve 60. dakikada Hugo Ekitike'nin golleri getirdi.

SALAH ASİSTLE DÖNDÜ

Inter maçının kadrosunda yer almayan Muhammed Salah, Brighton maçıyla birlikte takımına geri döndü. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Mısırlı futbolcu, oyuna sonradan girdi ve çok etkili bir performans sergileyerek maçı 1 asistle tamamladı.

FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA SAHADA

Brighton'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

İKİ MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Liverpool, ligde iki maç sonra kazanarak 26 puana yükseldi. Brighton ise 23 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Liverpool, Tottenham deplasmanına konuk olacak. Brighton, sahasında Sunderland'i konuk edecek.