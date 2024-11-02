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Muhammed Emin Burun, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 Madalya Kazandı

Muhammed Emin Burun, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 Madalya Kazandı
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Polonya'daki Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Muhammed Emin Burun, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Başkent Varşova'da düzenlenen şampiyonada Burun, koparmada 165 kilo ile, silkmede 204 kilo ile gümüş ve toplamda 369 kilo ile altın madalya elde etti.

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 23 yaş altı erkekler 109 kiloda milli sporcu Muhammed Emin Burun, 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Başkent Varşova'daki Raszyn Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın akşam seansında 23 yaş altı erkekler 109 kiloda Muhammed Emin Burun podyuma çıktı.

Milli halterci, koparmada 165 kiloluk kaldırışıyla altın, silkmede 204 kiloyla gümüş, toplamda ise 369 kiloyla altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu olarak İstiklal Marşı'nı dinletti.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, milli sporcuyu, antrenörlerini ve kulübünü tebrik etti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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