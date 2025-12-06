Muğlaspor zirve yarışında
2'nci Lig Beyaz Grup'ta art arda 4 galibiyet alırken şampiyonluk için iddialı konuma gelen Muğlaspor zirve yarışında yarın lider Batman Petrolspor'u konuk edecek. Muğla Atatürk Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Geçen sezonun Play-Off finalisti olup seri penaltılarla 1'inci Lig'i ıskalayan Batman Petrol grupta 32 puanla haftaya lider başladı. 18 yıl sonra döndüğü lige çok iyi bir giriş yapan Play-Off potasındaki Muğlaspor'un ise rakibinin 3 puan gerisinde 29 puanı var. Muğlaspor hafta içinde Türkiye Kupası'nda Bodrum FK'ya evinde 2-1 mağlup olarak elenmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor