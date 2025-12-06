Haberler

Muğlaspor zirve yarışında

Muğlaspor zirve yarışında
2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk iddiasını sürdüren Muğlaspor, lider Batman Petrolspor'u konuk edecek. Maç, Muğla Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak. Muğlaspor, rakibinin gerisinde 29 puanda yer alıyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta art arda 4 galibiyet alırken şampiyonluk için iddialı konuma gelen Muğlaspor zirve yarışında yarın lider Batman Petrolspor'u konuk edecek. Muğla Atatürk Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Geçen sezonun Play-Off finalisti olup seri penaltılarla 1'inci Lig'i ıskalayan Batman Petrol grupta 32 puanla haftaya lider başladı. 18 yıl sonra döndüğü lige çok iyi bir giriş yapan Play-Off potasındaki Muğlaspor'un ise rakibinin 3 puan gerisinde 29 puanı var. Muğlaspor hafta içinde Türkiye Kupası'nda Bodrum FK'ya evinde 2-1 mağlup olarak elenmişti.


