Haberler

Muğlaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda İlk Maçına Çıkıyor

Muğlaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda İlk Maçına Çıkıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda 3. Lig temsilcisi Alanya 1221 Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Maç 3 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te oynanacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk sınavına çıkıyor.

Yeşil-beyazlı ekip, 1. Eleme Turu'nda 3. Lig temsilcisi Alanya 1221 Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Karşılaşma, 3 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te Alanya Milli Egemenlik Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Trabzon bölgesi üst klasman hakemlerinden Melih Kurt yönetecek.

Kupada yoluna galibiyetle devam etmek isteyen Muğlaspor, deplasmandan tur biletiyle dönmeyi hedefliyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Sağlık Bakanlığı tartışma yaratan iddiayı yalanladı: Cinsiyet değişimine yeni hak tanınmadı

"Cinsiyet değişimi" iddiası gündem oldu, bakanlıktan açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giden gidene! Fenerbahçe bir gecede 4 yıldızını gönderdi

Giden gidene! Bir gecede 4 yıldızını gönderdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.