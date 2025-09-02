Muğlaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda İlk Maçına Çıkıyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda 3. Lig temsilcisi Alanya 1221 Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Maç 3 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te oynanacak.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk sınavına çıkıyor.
Yeşil-beyazlı ekip, 1. Eleme Turu'nda 3. Lig temsilcisi Alanya 1221 Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Karşılaşma, 3 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'te Alanya Milli Egemenlik Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Trabzon bölgesi üst klasman hakemlerinden Melih Kurt yönetecek.
Kupada yoluna galibiyetle devam etmek isteyen Muğlaspor, deplasmandan tur biletiyle dönmeyi hedefliyor. - MUĞLA
