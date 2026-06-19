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Muğlaspor Yönetimi Sezon Öncesi Toplantı Yaptı

Muğlaspor Yönetimi Sezon Öncesi Toplantı Yaptı
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Muğlaspor'un yeni yönetimi, 1. Lig öncesi Marmaris'te toplanarak transfer dönemi ve sezon planlamasını ele aldı. Başkan Kıyanç, ilk iki yıllık hedefin ligde kalıcı olmak ve altyapıyı geliştirmek olduğunu açıkladı.

MUĞLASPOR'un yeni yönetim kurulu, 1'inci Lig'de sezon öncesi ilk resmi toplantısını gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı kulübün yeni yönetimi, kritik transfer dönemi ve sezon planlaması öncesinde bir araya geldi. Yönetim kurulu üyesi İdris Akgül'ün yemek davetinin ardından bir diğer yönetim kurulu üyesi Caner Torunoğulları'nın ev sahipliğinde Marmaris'te toplanan yönetim, yeni dönemin yol haritasını çizdi. Toplantıda tüm yönetim kurulu üyelerinin transferler ve kulübün geleceğine dair fikirleri tek tek ele alınırken, kulübün yeni vizyonu paylaşıldı. Toplantıda konuşan Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, kulübün sportif başarıdan çok daha büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.

Kıyanç, "Şehrin farklı noktalarında ciddi bir Muğlalılık bilinci ve aidiyet duygusu oluştu. Muğlaspor bu birlikteliğin en büyük aracıdır. Artık çok daha zorlu ve profesyonel bir ligde, 1. Lig'de mücadele edeceğiz. Gün gelecek sıkıntılar da yaşayacağız ama o anlarda birbirimize ve bu koca çınara sahip çıkmamız gerekiyor. Üst üste gelen şampiyonlukların ardından kamuoyunda büyük bir Süper Lig beklentisi var. Ancak bizim ilk iki yıllık gerçekçi hedefimiz; Muğlaspor'un bu ligde kalıcı olmasını sağlamak, altyapıyı tüm ile yayacak projeleri hayata geçirmek ve yeni tesisler kazanmaktır. Kırsal bölgelerdeki gençlerimiz için hem yerel yönetimlerden hem de hükümetimizden destek isteyeceğiz. Şehrimize hizmet etmek adına burası müthiş bir yer" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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