Muğlaspor ve Fethiyespor'un Hazırlık Maçı Sis Nedeniyle Yarıda Kaldı

Muğlaspor ve Fethiyespor'un Hazırlık Maçı Sis Nedeniyle Yarıda Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Muğlaspor ve Fethiyespor'un Kartepe kampındaki hazırlık maçı, yoğun sis nedeniyle 65'inci dakikada sona erdi. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada her iki takımın başkanları da müsabakayı izledi.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Muğlaspor ve Fethiyespor'un Kartepe kampında oynadıkları hazırlık maçı sis nedeniyle yarıda kaldı. Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç ve Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı'nın birlikte izlediği özel müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Fethiyespor'un golünü Kaan Türkmen, Muğlaspor'un golünü ise Yasin Abdioğlu kaydetti. Karşılaşmanın hakemleri yoğun sis nedeniyle 65'inci dakikada karşılaşmayı sona erdirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı

İstanbul'da son durum ne? İşte AK Parti'nin elindeki anket sonucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolcu, sevgilisi ünlü modeli merdivene bağlayıp işkence etti

Futbolcu, sevgilisi ünlü modeli merdivene bağlayıp işkence etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.