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Muğlaspor ve Çine Madranspor'dan İş Birliği Görüşmesi

Muğlaspor ve Çine Madranspor'dan İş Birliği Görüşmesi
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Trendyol 1'inci Lig'de sezona 2 haftada 1 puanla başlayan Muğlaspor, amatör lig ekibi Çine Madranspor ile iş birliği olanaklarını görüştü. Çine Madranspor yöneticileri, Muğlaspor tesislerinde ağırlanırken, iki kulüp gelecekte yapılabilecek ortak çalışmalar üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

TRENDYOL 1'inci Lig'de geride kalan 2 haftada 1 puan toplayan Muğlaspor, amatör lig takımlarından Çine Madranspor'la iş birliği görüşmesi gerçekleştirdi. İki kulüp yöneticileri bir araya gelip geliştirilebilecek iş birliği olanaklarını değerlendirdi. Çine Madranspor kulüp başkanı Deniz Karaman, başkan yardımcısı Tayfun Bozdemir ve sportif direktör Tuncay Erçin, Muğlaspor Kulübü'nü ziyaret etti. Çine Madranspor heyeti, Muğlaspor Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, mali ve idari koordinatörü Gül Tütüncü ile kulüp genel müdürü Adem Korkmaz tarafından ağırlandı. İş birliği olanakları değerlendirildiği görüşmede, Muğlaspor ile Çine Madransporlu kurmaylar karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İki kulübün yöneticileri, gelecekte hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar üzerine değerlendirmeler yaptı. Çine Madranspor heyeti, görüşmenin sonunda Muğlaspor'a yeni sezonda başarı dileklerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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